Ізраїль надає Україні шоломи та бронежилети

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц оголосив про надання Україні засобів індивідуального захисту та захисного спорядження для служб порятунку та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомило посольство Україні в Державі Ізраїль у середу, 20 квітня.

“Міністр Ганц повідомив, що у відповідь на запит української сторони Ізраїль надасть засоби індивідуального захисту та захисне спорядження українським службам порятунку та надзвичайних ситуацій. Це стане важливою частиною ізраїльських зусиль з надання гуманітарної допомоги Україні”, – зазначили у посольстві.

Як відомо, Ізраїль підтвердив готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч президентів України та РФВолодимира Зеленського та Володимира Путіна, а також готовий зробити місто місцем зустрічей української та російської делегацій.

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