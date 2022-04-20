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Ізраїль надає Україні шоломи та бронежилети

20/04/2022 20:20
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц оголосив про надання Україні засобів індивідуального захисту та захисного спорядження для служб порятунку та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомило посольство Україні в Державі Ізраїль у середу, 20 квітня.

“Міністр Ганц повідомив, що у відповідь на запит української сторони Ізраїль надасть засоби індивідуального захисту та захисне спорядження українським службам порятунку та надзвичайних ситуацій. Це стане важливою частиною ізраїльських зусиль з надання гуманітарної допомоги Україні”, – зазначили у посольстві.

Як відомо, Ізраїль підтвердив готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч президентів України та РФВолодимира Зеленського та Володимира Путіна, а також готовий зробити місто місцем зустрічей української та російської делегацій.

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