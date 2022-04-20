Ізраїль надає Україні шоломи та бронежилети

Про це повідомило посольство Україні в Державі Ізраїль у середу, 20 квітня.
“Міністр Ганц повідомив, що у відповідь на запит української сторони Ізраїль надасть засоби індивідуального захисту та захисне спорядження українським службам порятунку та надзвичайних ситуацій. Це стане важливою частиною ізраїльських зусиль з надання гуманітарної допомоги Україні”, – зазначили у посольстві.
Як відомо, Ізраїль підтвердив готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч президентів України та РФВолодимира Зеленського та Володимира Путіна, а також готовий зробити місто місцем зустрічей української та російської делегацій.
Читайте також:
Ізраїль не допомагатиме Росії “обходити” санкції, – міністр
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!