Частина Луганщини до кінця війни залишиться без електрики, газу й води, – ОВА

Енерго-, газо- та водопостачання не вдасться відновити у містах Попасна, Рубіжне та ще в частині сіл Луганської області до завершення війни.
Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Світло, газ і водопостачання вже не відновити в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено.
Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. “Русский мир” позбавляє місцевих мешканців газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих.
Світло, газ і водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено. Не відремонтувати до завершення бойових дій”, – йдеться в повідомленні.
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