Apple закрив для росіян додаток TikTok

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Про це пізно ввечері в вівторок, 19 квітня, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Водночас у Google Play програма TikTok все ще доступна.

Російські так звані ЗМІ повідомляють, що поки що програма TikTok доступна при переході за прямим посиланням. Через пошук у каталозі програм його знайти неможливо. Встановлені раніше програми продовжують працювати без збоїв.

Раніше TikTok зупинив роботу свої сервісів на території держави-агресорки. Певний час додаток не працював навіть з VPN. Росіяни були здивовані та обурені.

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