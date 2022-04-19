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Битва за Донбас почалася. Україна виборює право на життя, – посол Британії

19/04/2022 11:50

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що “битва за Донбас” уже почалася, та що Україна таким чином виборює право на життя.

Про це вона написала у твіттері вранці 19 квітня.

“Битва за Донбас почалася. Україна бореться не за те, щоб відібрати територію в Росії. Україна бореться за право мирно жити на власній території. Україна бореться за право жити”, – заявила посол Сполученого Королівства.

Нагадаємо, битву за Схід України вважають другим етапом великої війни з РФ, що почалася після вторгнення росіян 24 лютого. За оцінками, ця операція має початися після того, як обидві армії перекинуть основні сили та резерви до району колишньої зони ООС та прилеглих областей.
Перший етап закінчився після поразки росіян біля Києва та на півночі України, коли вони відвели війська від столиці, із Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

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