Битва за Донбас почалася. Україна виборює право на життя, – посол Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що “битва за Донбас” уже почалася, та що Україна таким чином виборює право на життя.

Про це вона написала у твіттері вранці 19 квітня.

“Битва за Донбас почалася. Україна бореться не за те, щоб відібрати територію в Росії. Україна бореться за право мирно жити на власній території. Україна бореться за право жити”, – заявила посол Сполученого Королівства.

The battle for #Donbas has begun. #Ukraine is not fighting to take territory from 🇷🇺. Ukraine is fighting for the right to live peacefully in their own territory. Ukraine is fighting for the right to live.

