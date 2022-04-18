Росіяни починають іти в наступ на сході, – Генштаб

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Російська армія починає іти в наступ на сході, але ЗСУ стримують окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 18 квітня.

Зазначається, що основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

“Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії”, – йдеться в повідомленні.

З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

“Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року”, – додали в ГШ.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ. “Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку”, – сказав секретар РНБО в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”. Читайте також:

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