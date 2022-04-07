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Битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, – Кулеба у Брюсселі

07/04/2022 18:41

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Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, 7 квітня, на міністерському засіданні країн-членів НАТО у Брюсселі, закликаючи Альянс якнайшвидше надати допомогу, передає Reuters.

“Мені шкода це говорити, але це правда: битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, з великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії. Це не буде локальна операція, виходячи з того, що ми бачимо з підготовки Росії до цього. Росія має свій план, ми маємо наш, і результат цієї битви буде вирішено на полі бою” – сказав Кулеба.

“Або ви допоможете нам зараз – і я говорю про дні, а не про тижні, або ваша допомога надійде занадто пізно, і багато людей загине”, – додав глава МЗС України.

Після участі в саміті Кулеба визнав, що Північноатлантичний альянс як організація не планує поки поставляти озброєння Україні для захисту від російського вторгнення, це робитимуть окремі країни-члени.

“Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу”, – сказав Кулеба.

Він пояснив, що НАТО як інституція заохочує союзників, які хочуть допомогти, надавати Україні допомогу.

“Так це працює зараз. І НАТО служить платформою для обговорення таких речей”, – додав міністр, якого цитує “Європейська правда”.

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