Рашисти продовжують готуватися до наступу на Донбасі і штурмують Маріуполь, – Генштаб

Наслідки ворожого обстрілу Маріуполя на Донеччині

Російські війська продовжують перегрупування та мають на меті встановлення повного контролю над територією Донбасу.

Ворог за підтримки авіації та артилерії продовжує штурм Маріуполя.

Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.

“Продовжуються заходи з перегрупування військ Російської Федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні. Ворог намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

“Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості”, – зазначають в Генштабі. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою. На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.

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