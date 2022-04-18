Унаслідок ракетного обстрілу Львова поранено 3-річного переселенця з Харкова

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що серед поранених унаслідок ранкових ракетних обстрілів є трирічний переселенець з Харкова.

Про це мер Львова повідомив у понеділок, 18 квітня.

“Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Мирон. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає. Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись. Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття!”, – написав мер Львова.

Мама Мирона Ангеліна пояснила, що внаслідок вибухової хвилі вибухнули шибки в будівлі поруч й уламок скла відтяв пів пальця на лівій руці хлопчика.

За словами Садового, ще троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. За їхнє життя борються лікарі.

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