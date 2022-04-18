У Львові внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей, 11 поранені

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У Львові внаслідок ворожих ракетних ударів загинули шестеро людей.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об’єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.

Об’єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про шістьох загиблих і вісьмох постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина“, – написав Козицький о 10:06.

Згодом, о 10:44, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про більшу кількість постраждалих – 11.

“Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт – шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них одна дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці”, – додав мер.

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