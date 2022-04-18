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У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік російських окупантів

18/04/2022 15:50

У Маріуполі двоє місцевих поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік окупантів РФ, наразі їм повідомили про підозру.

Про це повідомили в офісі генерального прокурора у понеділок, 18 квітня.

Старший інспектор та помічник чергового чергової частини сектору відділу поліції № 4 Маріупольського райуправління поліції ГУ НП в Донецькій області зрадили присязі та почали працювати на окупаційну владу РФ. Підозрювані публічно записали ролик, в якому заявили про свою зраду.

“Підозрювані публічно заявили у мережі інтернет, а саме на YouTube-каналі фейкового міністерства внутрішніх справ «ДНР» про добровільне зайняття посад у незаконно створеному окупаційною владою РФ на тимчасово захопленій території Донецької області “Мангушському РОВС МВС ДНР”, – йдеться в повідомленні.

Колаборантам заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Україна

У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік російських окупантів

У Маріуполі двоє місцевих поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік окупантів РФ, наразі їм повідомили про підозру. Про це повідомили в офісі генерального прокурора у понеділок, 18 квітня. Старший інспектор та помічник...

Війна з Росією

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