У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік російських окупантів

У Маріуполі двоє місцевих поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік окупантів РФ, наразі їм повідомили про підозру.
Про це повідомили в офісі генерального прокурора у понеділок, 18 квітня.
Старший інспектор та помічник чергового чергової частини сектору відділу поліції № 4 Маріупольського райуправління поліції ГУ НП в Донецькій області зрадили присязі та почали працювати на окупаційну владу РФ. Підозрювані публічно записали ролик, в якому заявили про свою зраду.
“Підозрювані публічно заявили у мережі інтернет, а саме на YouTube-каналі фейкового міністерства внутрішніх справ «ДНР» про добровільне зайняття посад у незаконно створеному окупаційною владою РФ на тимчасово захопленій території Донецької області “Мангушському РОВС МВС ДНР”, – йдеться в повідомленні.
Колаборантам заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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