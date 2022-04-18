Фонд “Повернись живим” передав пів сотні пікапів для Корпусу резерву, ПЗРК і ПТРК

Фото: Повернись живим

Фонд “Повернись живим” закупив понад 50 пікапів для Корпусу резерву, мобільних груп Протиповітряної оборони та протитанкістів ЗС України.

“51 новий пікап Fiat для Збройних сил України, в першу чергу для Корпусу резерву та мобільних груп ППО з ПЗРК та протитанкістів із ПТРК”, — повідомили у фонді.

“Автомобілі — пікапи, джипи, буси — одна з найбільших потреб армії зараз. Команда Фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим” за перший місяць повномасштабної війни вже передала декілька десятків автівок, і плануємо лиш збільшувати об‘єми та кількості”, — наголошується в повідомленні.

Як зазначили у фонді, вартість одного придбаного пікапа становить близько 20 тисяч євро. Загалом за 51 машину було заплачено 1 мільйон 26 тисяч 500 євро.

“Офіційно, “в білу”, все як має бути”, — підкреслили волонтери.

“Нова машина — це нова машина. Це та, яка, для початку, доїде своїм ходом у війська. Не стане в полі, коли потрібно летіти на завдання. Не потребує 24/7 пошуку запчастин та доставки їх тижнями, не потребує більше уваги аніж дає користі. Ми це вже проходили в 2014/15-х роках… І тут однозначна перевага або за новими, або дуже свіжими авто”, — пояснили у фонді.

Читайте також:

Фонд “Повернись живим” зібрав для війська вже 2,3 млрд грн