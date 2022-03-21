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Фонд “Повернись живим” зібрав для війська вже 2,3 млрд грн

21/03/2022 00:13

Фонд “Повернись живим” за період із 24 лютого по 18 березня зібрав для війська 2 мільярди 291 мільйон 324 тисячі 310,43 гривні, і це не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, подякувавши фонду за допомогу українській армії.

“Ми неодмінно переможемо. Навколо нашої перемоги об’єдналися всі сили добра цього світу. Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає війську. Сьогодні хочу подякувати Повернись живим — найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії”, – написав Залужний.

Фото: ФБ Головнокомандувач ЗС України

Він також розповів, що за перші три тижні повномасштабного вторгнення РФ “Повернись живим” закупив майна на суму 1 мільярд 193 мільйони 849 тисяч 577,33 гривні і передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів.

Це, зокрема: 7 954 засоби зв’язку різного типу, 2 546 шоломів, 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики, 1 312 бронежилетів і 573 квадрокоптери.

Фото: ФБ Головнокомандувач ЗС України

“Ці цифри вражають. І вони — найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом. Команда «Повернись живим» — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто”, — додав Залужний.

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