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За добу ЗСУ уразили сім повітряних цілей ворога

16/04/2022 01:27

За добу 15 квітня Збройні сили України уразили сім повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак;
  • один вертоліт;
  • три безпілотні літальні апарати;
  • дві крилаті ракети.

Про це в ніч на 16 квітня повідомила пресслужба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що цілі уражено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Через великі втрати російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами”, – розповів речник КПС Юрій Ігнат.

Також у зведенні сказано, що ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів, “ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат”.

Нагадаємо, воїни 93 омбр “посадили і підсмажили” російський вертоліт Ка-52.

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