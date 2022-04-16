За добу ЗСУ уразили сім повітряних цілей ворога

За добу 15 квітня Збройні сили України уразили сім повітряних цілей російських окупантів:
Про це в ніч на 16 квітня повідомила пресслужба Командування Повітряних сил.
Зазначається, що цілі уражено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”.
“Через великі втрати російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами”, – розповів речник КПС Юрій Ігнат.
Також у зведенні сказано, що ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів, “ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат”.
Нагадаємо, воїни 93 омбр “посадили і підсмажили” російський вертоліт Ка-52.
Читайте також:
Вже 20 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!