НАБУ очолив Гізо Углава

Гізо Углава й Артем Ситник. Архівне фото

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро спливли 16 квітня 2022 року, відтак надалі його обов’язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

Про це повідомляла пресслужба НАБУ в коментарі “Українській правді”.

“Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом України “Про Національне антикорупційне бюро України”. Відтоді обов’язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава”, – ішлося в повідомленні.

Напередодні повідомлення з цього приводу поширило посольство Сполучених Штатів.

“Дякуємо Артему Ситнику, першому очільнику НАБУ, за чудову службу протягом останніх семи років. США та ЄС із нетерпінням чекають на співпрацю з виконуючим обов’язки директора Гізо Углавою, доки не буде проведено конкурсний відбір”, – сказано в дописі у твіттері амбасади США.

Дякуємо Артему Ситнику – першому очільнику НАБУ, за чудову службу протягом останніх семи років. 🇺🇸 та 🇪🇺 з нетерпінням чекають на співпрацю з виконуючим обов’язки директора Гізо Углавою, доки не буде проведено конкурсний відбір. pic.twitter.com/276H3vIiOP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 15, 2022

Як відомо, навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ, однак він ускладнюється воєнним станом. Деякі експерти раніше застерігали, що влада спробує затягнути процес відбору директора Бюро за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Довідка

Гізо Трістанович Углава (нар. 18 листопада 1975 року в Кутаїсі, Грузія) – грузинський та український правоохоронець, перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України з квітня 2015 року.

Із 1998-го до 2012 року працював у системі прокуратури Грузії, пройшов шлях до заступника головного прокурора Грузії. У 2008-2009 роках – обласний прокурор Західної Грузії; 2009-2010 – прокурор Аджарської автономної республіки.

На посаді заступника головного прокурора Грузії до сфери діяльності Углави входила боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

У 2013 році заснував юридичну компанію, займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році Углава у складі команди грузинських реформаторів прибув до України як консультант. Працював у групі, яка займалася імплементацією антикорупційного законодавства.

2015 року отримав громадянство України. У НАБУ відповідав за набір, навчання та роботу детективів, аналітиків та IT-відділу та ін.

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