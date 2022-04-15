“Такая же х*рня была и в чеченскую войну”: СБУ отримала докази, що РФ сама обстріляла селище у Брянській області

Російська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.
Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Російський обстріл підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є в розпорядженні СБУ.
“Це наші херачать”, – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває в Донецькій області та отримав цю інформацію від свого командира.
На запитання жінки: “Навіщо так робити?” – відповідає: “Так треба. Так роблять тому, що типу хохли провокують. І ось тому влучають”.
“Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – “Н”) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово”, – сказав окупант.
Він додав, що планує написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
Нагадаємо, 14 квітня ФСБ РФ заявила, що з боку України нібито було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.
Вже до обіду свідчення змінилися – виявилося, що обстріляні “два житлові будинки” у селищі Клімово. Росіяни заявили, що постраждали семеро людей, у тому числі “вагітна жінка та дитина”.
Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.
13 квітня російське військове керівництво оприлюднювало погрози завдання ракетних ударів по центрах прийняття рішень у Києві як відповідь на “диверсії” українців на території РФ.
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