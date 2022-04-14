Російські спецслужби розпочали серію терактів, щоби звинуватити в цьому Україну, – РНБО

Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.
Про це у четвер, 14 квітня, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України
Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька “терактів”, у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.
Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;
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