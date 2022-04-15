Мер Куп’янська втік у Росію

Геннадій Мацегора

Міський голова Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора після здачі міста російським окупантам втік у Росію.

Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в інтерв’ю “РБК-Україна”, котре опубліковане у п’ятницю, 15 квітня.

“Якщо говорити про Куп’янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім’єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія – там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів”, – говорив Синєгубов.

За словами Синєгубова, у Вовчанську, який також тимчасово захоплений, окупанти намагалися створити видимість підтримки з боку населення.

“У Вовчанську вони намагалися піднімати російський прапор, створювати псевдоісторії щодо підтримки російського вторгнення. Однак їм це не вдалося. Ми комунікуємо з тими населеними пунктами, які ближче до кордону – повірте, там Росію не підтримують, попри те що там переважно російськомовне населення. І зараз вони категорично налаштовані проти РФ”.

Він також розповів, що у захоплене селище Липці під Харковом війська РФ привезли свого “керівника”, місцеву людину, яка протягом останніх двох років проживала на території Росії:

“Окупанти намагалися там встановити якийсь свій порядок, однак ніяких кроків щодо підтримки “русского мира” тощо, за нашою інформацією, вони не робили. Їм, власне кажучи, цей населений пункт потрібен виключно як місце дислокації для атаки на місто Харків”.

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