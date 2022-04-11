Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

Сергій Хортів

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому міському голові Рубіжного Сергію Хортіву в колабораційній діяльності.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, повідомила пресслужба офіс генерального прокурора.

“За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками “ЛНР”. Отримавши від них пропозицію очолити окупаційну владу в м. Рубіжному, в порушення вимог Конституції та Законів України, добровільно погодився на це”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний, перебуваючи в окупованому російськими військами та незаконними збройними формуваннями місті Рубіжне, під час особистого прийому громадян, разом із представниками окупаційних військ та в інтерв’ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року щодо проведення на території суверенної держави України так званої спеціальної воєнної операції.

Також Хортів підтримав дії РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР”, спрямовані на захоплення території України, а відповідно публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України.

Він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, а також до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Луганській області.

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