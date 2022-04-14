“Слуга народу” проти кримінальної відповідальності для чоловіків, що не повернулися з-за кордону під час воєнного стану

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: "РБК-Україна"

Фракція “Слуга народу” не підтримає законопроєкт про кримінальну відповідальність для чоловіків, які не повернулися в Україну після оголошення воєнного стану.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Фракція політичної партії «Слуга народу» не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану”, – написав він.

Зокрема, йдеться про законопроект №7265 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

“Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни”, – пояснює Арахамія.

Також він зауважив, що законопроєкт жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни.

“Будемо шукати інших способів покарання цих осіб. Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям”, – додав Арахамія.

Проєктом Закону №7265 пропонується ввести нову статтю до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо обов’язку осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабінету Міністрів України, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів, які перебувають за межами України, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, за відсутності поважних причин повернутися в Україну.

Поважними причинами у випадку, передбаченому у частині першій цієї статті, є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Строком повернення таких осіб у законопроєкті встановлюють п’ятнадцять днів з дня введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, якщо в указі президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях не визначено інший строк.

Крім цього, пропонується ввести нову статтю до Кримінального кодексу України, встановивши кримінальну відповідальність громадян України за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

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