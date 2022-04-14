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Росіяни не змогли прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні увечері у четвер, 14 квітня.

“Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю”, – йдеться у зведенні.

Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні, нарощує авіаційне угруповання та системи управління військами. Крім того, РФ продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах і житлових кварталах міст та сіл нашої держави.

На Донецькому напрямку ворог за підтримки авіації та артилерії наступає на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Слов’янськ, продовжує підготовку до активних дій у районах населених пунктів Слов’янськ і Барвінкове.

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