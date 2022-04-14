Морпіхи 501 обмп приземлили ворожий БПЛА і підстрелили його розрахунок. ФОТО

Фото: пресслужба Командування морської піхоти

Військовослужбовці 501-го окремого батальйону морської піхоти на одному з напрямків фронту приземлили російський дрон “Орлан-10”.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомила пресслужба Командування морської піхоти.

“Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА. Морпіхи говорять, що йшов він доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Можливо, закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми, бо роблять “аналоговнєти” з “гівнаіпалок”. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів”, – йдеться в повідомленні.

Одразу до місця висунулася група українських захисників, яка виявила “потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник”.

Воїни 501-го обмп обійшли окупантів із флангів і атакували їх.

“Як тільки ці “вояки” почули перші постріли, незважаючи навіть на те, що їх прикриває БТР, накивали п’ятами, аж гай шумів. Двох “свинособак” поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти – поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали”, – йдеться в повідомленні.

Також наші воїни закликали оцінити рівень модернізації російської техніки: “Ви тільки подивіться, звичайна баклажка замість паливного бака… Технології, інновації, комп’ютеризація? Ні, не чули”.

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