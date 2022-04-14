Home / Війна / Морпіхи 501 обмп приземлили ворожий БПЛА і підстрелили його розрахунок. ФОТО

Морпіхи 501 обмп приземлили ворожий БПЛА і підстрелили його розрахунок. ФОТО

14/04/2022 12:36

Військовослужбовці 501-го окремого батальйону морської піхоти на одному з напрямків фронту приземлили російський дрон “Орлан-10”.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомила пресслужба Командування морської піхоти.

“Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА. Морпіхи говорять, що йшов він доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Можливо, закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми, бо роблять “аналоговнєти” з “гівнаіпалок”. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Командування морської піхоти

Одразу до місця висунулася група українських захисників, яка виявила “потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник”.

Воїни 501-го обмп обійшли окупантів із флангів і атакували їх.

“Як тільки ці “вояки” почули перші постріли, незважаючи навіть на те, що їх прикриває БТР,  накивали п’ятами, аж гай шумів. Двох “свинособак” поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти – поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Командування морської піхоти

Також наші воїни закликали оцінити рівень модернізації російської техніки: “Ви тільки подивіться, звичайна баклажка замість паливного бака… Технології, інновації, комп’ютеризація? Ні, не чули”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 50 – 14.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Історичний спротив: у Інституті нацпам’яті прокоментували потребу деколонізації

Від початку вторгнення до України, замість вигаданої так званої “денацифікації”, сама Росія отримала дерусифікацію, яка набирає обертів всередині України та й по всьому світові. Чи повинна в Україні відбутися...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse