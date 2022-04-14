Десантники з 80-ї бригади звільнили кілька населених пунктів на півдні України

Фото: 80-та бригада

80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ звільнила від російських окупантів кілька населених пунктів у південних областях України.

Про це пресслужба військової частини повідомила у четвер, 14 квітня, пресслужба бригади.

“Так, нещодавно, підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС РФ. Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення даної операції. Проте, відзначимо, що діяли Львівські десантники дуже успішно”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, були завчасно проведені необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника.

“Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії”, – додали в бригаді.

Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті Львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.

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