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“Азов”вважає можливою деблокаду Маріуполя

14/04/2022 19:36

У полку «Азов» вважають, що деблокада Маріуполя є можливою.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” заявив заступник командира полку “Азов” з позивним “Калина”.

“Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися”, – наголосив він.

Він також додав, що у оборонців Маріуполя наразі вистачає духу для того, щоб захищати місто, “скільки потрібно”.

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