Зеленський підписав два великі укази про нагородження військових і поліції

10-11 квітня президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими нагородив загалом більше 200 українських військовослужбовців, що відбивають російську агресію. Із них 24 – удостоєні посмертно.

Указ від 10 квітня охоплює як військовослужбовців Збройних сил України, так і Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацполіцію. А указом від 11 квітня відзначені ЗСУ й НГУ. Від солдатів до генералів.

Прикметно, що орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджений Олександр Бордюг.

Раніше “Новинарня” писала, що на цій війні майор Бордюг став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, отримавши ордер БХ І ступеня за указом 26 березня. Свої перші два “Богдани” офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ отримав за участь в АТО, у 2014-му і 2015 роках (за рейд, Слов’янськ, Дебальцеве та ін.).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №226/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самопожертву у волонтерській діяльності постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БРАТІШКА Дмитра Володимировича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БОРДЮГА Олександра Васильовича — майора НЕСТЕРЧУКА Сергія Володимировича — підполковника РАЙСЬКОГО Вадима Анатолійовича — полковника Нагородити орденом Данила Галицького МАКСИМОВА Олексія Михайловича — лейтенанта у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ЄРЕСЯ Дениса Ілліча — майора КЛИМЕНКА Віталія Володимировича — майора ШЕРЕМЕТА Бориса Юрійовича — підполковника у Національній поліції України: Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ПІДГАЙНОГО Олександра Юрійовича — полковника поліції Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня КУПРІЯНОВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта поліції Нагородити орденом Данила Галицького ГУЗЯ Віталія Анатолійовича — полковника поліції ЩЕБЕТУНА Сергія Володимировича — підполковника поліції Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ДОВБАША Миколу Васильовича — старшого лейтенанта поліції КОСТЮЧИКА Сергія Андрійовича — капітана поліції Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОГДАНОВСЬКОГО Сергія Олександровича — старшого лейтенанта поліції ЗУБОВА Вячеслава Олеговича — капітана поліції КУНИЦЬКОГО Олександра Юрійовича — лейтенанта поліції ПІНЧУКА Михайла Ігоровича — лейтенанта поліції. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 10 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №229/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня БОНДАРЕНКА Олександра Валерійовича — підполковника МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БОДНАРА Романа Адамовича — майора ВОЛОШИНА Дмитра Сергійовича — підполковника ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича — генерал-майора БАРЧУКА Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта БЛІНОВА Сергія Миколайовича — лейтенанта БОБИРЯ Ярослава Олексійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта БОГАША Романа Михайловича — капітана БОРМАТОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта ВАСЬКОВЦЯ Миколу Петровича — капітана ГЛЄБОВУ Анастасію Олексіївну — старшого лейтенанта ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта ДАВИДОВА Євгена Валерійовича — підполковника ЄГОРЕНКА Олександра Олександровича — майора ЄСИПЕНКА Олександра Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Георгійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта ЗАТАЙДУХА Володимира Сергійовича — капітана ІЛЬКІВА Петра Михайловича — старшого лейтенанта ІСАЄНКА Віталія Борисовича (посмертно) — майора КАРПЕНКА Володимира Володимировича — бригадного генерала КОСТЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — майора ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта МАКОВСЬКОГО Ігоря Євгенійовича — старшого лейтенанта МАРТИНЧУКА Андрія Анатолійовича — підполковника МАТЮШЕНКА Богдана Миколайовича — капітана НАДОЗІРНОГО Ярослава Віталійовича — майора ПОВСТЮКА Святослава Леонідовича — старшого лейтенанта ПОПЛАВКА Андрія Леонідовича — підполковника ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ПРОКОПЧУКА Андрія Миколайовича — майора ПУСТОТАЯ Віктора Вікторовича — молодшого лейтенанта РЮМШИНА Дмитра Євгеновича — капітана САМБОРСЬКОГО Тараса Романовича — старшого лейтенанта СТАРОДУБА Максима Вікторовича — майора СТЕЛЬМАХА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта ТАНЦЮРУ Ігоря Івановича — генерал-майора ФОМІЧОВА Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта ЦЕСАКА Павла Миколайовича — капітана ЦИБУЛЬКА Олега Олеговича — старшого лейтенанта ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта ЮРОВСЬКОГО Євгена Олександровича — старшого лейтенанта ЮРЧЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — капітана Нагородити орденом “За мужність” І ступеня СІТАКА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта ЛУЧКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта ХАРЧУКА Бориса Миколайовича — майстер-сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРІЮКА Олега Володимировича — солдата БАРТОЩУКА Віктора Миколайовича — старшину БАХЧИВАНЖИ Романа Анатолійовича — старшого матроса БИСТРИЦЬКОГО Данила Олександровича — старшого солдата ВАРИВОДУ Дмитра Володимировича — майстер-сержанта ВЕРНЕРА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта ВІНІЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — солдата ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата ГАЙЧУКА Олександра Миколайовича — солдата ГАЛЯНА Євгенія Анатолійовича — старшого лейтенанта ГОРДЕЙЧУКА Дмитра Георгійовича — солдата ГОРЩИНСЬКОГО Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата ДЕМЧУКА Павла Вячеславовича — солдата ДЕРЕВ’ЯНКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта ДРАЧУКА Сергія Олександровича — солдата ДЯЧУКА Костянтина Олександровича — старшого солдата ЄВСТАФЄЄВА Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта ЗАВАЛІШИНА В’ячеслава Євгенійовича (посмертно) — солдата ЗАДВОРНОГО Івана Васильовича — молодшого сержанта ЗАЙЦЯ Василя Михайловича — старшого сержанта ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину ІВАНОВА Семена Васильовича — солдата ІЛЬЧАКА Віктора Леонідовича — солдата КЛИМА Тараса Богдановича — солдата КОВАЛЯ Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата КОВАЛЯ Олега Васильовича — солдата КОЛОСОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата КОСТЮКА Максима Петровича — лейтенанта КРИГЕРА Андрія Даниловича — старшого матроса КРИШТАЛЯ Руслана Степановича — головного сержанта КРУГЛИКА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата КУЗЬМІНСЬКОГО Андрія Юрійовича — солдата КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — штаб-сержанта ЛАТИНІНА Едуарда Костянтиновича — сержанта ЛІТВІНОВА Сергія Юрійовича — солдата ЛІЩИНСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата МАЙЄРА Руслана Руслановича — солдата МАКАРЦЯ Миколу Сергійовича — старшого солдата МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта МЕДЯНИКА Андрія Івановича — сержанта МЕЛЬНИЧУК Тетяну Віталіївну — старшого солдата МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта МОГИЛУ Максима Васильовича — молодшого сержанта МОКАНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата МОТИЛЬОВА Данила Вікторовича — солдата МУДРИЦЬКОГО Віктора Петровича — солдата ОРЛОВСЬКОГО Ростислава Руслановича (посмертно) — старшого матроса ПАНЧЕНКА Дениса Володимировича — солдата ПЕТРОВСЬКОГО Андрія Леонідовича — солдата ПЕШКА Валерія Миколайовича — майстер-сержанта ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата ПІЦУРУ Юрія Васильовича — старшого солдата ПОЗНЯКОВА Євгенія Юрійовича — старшого солдата ПОЛЯКОВА В’ячеслава Миколайовича — сержанта ПОПРАВКУ Володимира Володимировича — старшого сержанта ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта ПШЕЧЕНКА Євгенія Юрійовича — солдата РАЖИКА Дениса Петровича — сержанта РИБАЧУКА Сергія Володимировича — головного сержанта РУДОГО Михайла Петровича — лейтенанта САВИЦЬКОГО Сергія Федоровича (посмертно) — старшину САДА Максима Юрійовича — молодшого сержанта СЕРЕДОВИЧА Олеся Валентиновича — штаб-сержанта СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта СКРИПКУ Олександра Олександровича — старшого солдата СЛАЩЕВА Володимира Івановича (посмертно) — лейтенанта СОЛОДОВНІКОВА Олексія Артуровича — солдата СТРЕТОВИЧА Віктора Володимировича — солдата СТЬОПІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ТІХОНОВА Павла Олексійовича — солдата ТУРЯКА Юліана Юрійовича — старшого солдата УТВУ Назара Геннадійовича — головного сержанта ХАБУЛЮ Миколу Петровича — молодшого сержанта ХРИСТИЯНЧУКА Віктора Леонтійовича — солдата ЧЕМЕРИСА Андрія Івановича — солдата ЧЕРНЕГУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ЧИЖА Миколу Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта ЧИСТОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата ЧОРНОБАЯ Василя Сергійовича — старшого солдата ШАЛОБОДОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата ШЕХОВЦЕВА Олександра Сергійовича — старшого солдата ШМАЛЬКА Максима Сергійовича — солдата ШОФРАНЮКА Володимира Ілліча — молодшого сержанта ЯНКОВСЬКОГО Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького ГОЛОДНЮКА Олександра Миколайовича — генерал-майора ГОНЧАРА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта КИДОНЯ Володимира Івановича — генерал-майора КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана особистий номер КОЗАЧЕНКА Сергія Сергійовича — капітана 1 рангу ЛЮЛЬКУ Юрія Володимировича — полковника МЕЛЬНИКА Юрія Олексійовича — полковника НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича — генерал-майора ЩИПАНСЬКОГО Павла Володимировича — генерал-майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта ГОЛУБ Ірину Мирославівну — старшого солдата ГУЛЛУ Миколу Анатолійовича — сержанта ГУРІНЕНКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта ДОЦЕНКА Олександра Дмитровича — головного сержанта КРИВОЛАПЧУКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта ЛАВРИКА Віталія Олександровича — сержанта МАНТИКУ Вадима Романовича — солдата МАСЛЯНКА Михайла Сергійовича — матроса МАШКІВСЬКОГО Павла Анатолійовича — молодшого сержанта МЕЛЬНИКА Олега Леонідовича — солдата МИХАЙЛЮКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта МІХНА Віталія Васильовича — полковника ПОЖАРНОГО Романа Володимировича — полковника ПОНОМАРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата ПОНОМАРЬОВА Бориса Вікторовича — старшого сержанта СВИРИДЮКА Романа Володимировича — капітана СЕМЕНЯКА Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта СІКОРСЬКОГО Дмитра Олеговича — матроса ТОМІЛОВИЧА Івана Івановича — лейтенанта ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — прапорщика Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АЛЬОШИНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата БАХШІЄВА Тимура Узеіровича — молодшого сержанта БІЛОГО Сергія Олеговича — старшого солдата ВАШКЕБУ Василя Володимировича — старшого солдата ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата ДЕМЧИХІНА Володимира Віталійовича — старшого солдата ЗАХАРЧЕНКА Вадима Андрійовича — солдата КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — солдата КОШОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата МАТВІЄНКО Ольгу Сергіївну — солдата МИХАЙЛЕНКА Андрія Олеговича — солдата ОРІННІКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата ПШЕНИЧНОГО Івана Сергійовича — солдата РУДНИКА Тимура Костянтиновича — старшого солдата СЄВЕРІНОВА В’ячеслава Юрійовича — старшого солдата СОТНІКОВА Михайла Дмитровича — солдата ТЕТЕРУКА Дениса Ігоровича — солдата ТРЮХАНОВА Володимира Олександровича — солдата ШУЛЬГУ Валентина Валентиновича — солдата ЯРОША Олександра Анатолійовича — солдата у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича — генерал-лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня МУСІЄНКА Володимира Григоровича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня МИРОНЕНКА Олега Миколайовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАБІЯ Олега Анатолійовича — капітана БІРЮКОВА Костянтина Вікторовича — майора ВОЙТКІВА Андрія Івановича — майора КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана МОСКАЛЕНКА Вадима Юрійовича — майора ТАРАСЕНКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — майора ЯКИМЧУКА Антона Павловича — майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БОРОДАВКА Вадима Олександровича — молодшого сержанта БУЦКА Максима Івановича — молодшого сержанта ГРУЗУНА Олександра Михайловича — солдата ГУНЧЕНКА Івана Юрійовича — солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 11 квітня 2022 року