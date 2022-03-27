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Бордюг, Верхогляд, Гай, Кабакаєв і ще 500 воїнів: президент підписав два великі укази про нагородження

27/03/2022 04:03

26 березня президент Володимир Зеленський підписав два великі укази, якими нагородив загалом майже 500 українських військовослужбовців, що відбивають російську агресію. Із них 58 – удостоєні посмертно.

Значна частина відзначилися ще в перші дні великої війни.

Відповідно до указу №175, повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став майор Олександр Бордюг. Свої перші два БХ офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ отримав за участь в АТО, у 2014-му і 2015 роках (за рейд, Слов’янськ, Дебальцеве та ін.), тепер нагороджений орденом І ступеня.

“Богдана” ІІ ступеня отримали, крім інших, заступник командувача Морської піхоти ВМСУ бригадний генерал Дмитро Делятицький, а також старший лейтенант Андрій Верхогляд “Лівша” – Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція “Алмаз”).

Серед іншого, привертає увагу нагородження відомих громадських активістів, які стали до лав ЗС України: “Богдан” ІІІ ступеня – для старшого лейтенанта Мирослава Гая, “Данило Галицький” – для солдата Семена Кабакаєва.

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №175/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БОРДЮГА Олександра Васильовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

АВДЄЄНКА Богдана Сергійовича — підполковника

АНДРЄЄВА Дмитра Олександровича — підполковника

ВЕРХОГЛЯДА Андрія Леонідовича — капітана

ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора

ДЕЛЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — бригадного генерала

ПАХОМОВА Віталія Володимировича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРУШКА Юрія Володимировича — майора

АНІСІМОВА Юрія Михайловича — старшого лейтенанта

БУКАЄВА В’ячеслава Володимировича — підполковника

БУНЬКУ Назара Михайловича — старшого лейтенанта

БУРБИГУ Сергія Андрійовича — капітана

ВОРОБЙОВА Андрія Олеговича — підполковника

ГАЯ Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта

ГОЛИКА Андрія Павловича — старшого лейтенанта

ДАНИША Миколу Руслановича — старшого лейтенанта

ЖЕРУНА Костянтина Олеговича — капітана

ЖИБРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника

ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого лейтенанта

КУЗНЄЦОВА Андрія Сергійовича — капітана

КУШНІРА Миколу Івановича — полковника

ЛИТВИНЮКА Богдана Васильовича — полковника

ЛЬОВУ Володимира Васильовича — полковника

МАЛОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта

МАРЧЕНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта

МЕХЕДУ Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

НАДЕЛЬНЮКА Івана Сергійовича — лейтенанта

ПЛОТНИКОВА Олександра Юрійовича — підполковника

ПРЖЕГАЛІНСЬКОГО Богдана Геннадійовича — капітана

РОСЯ Олександра Анатолійовича — лейтенанта

СЕРЖАНА Дмитра Івановича — капітана

СИНГАЇВСЬКОГО Андрія Валерійовича — майора

СМІРНОВА Олександра Олександровича — підполковника

СТРЕМОУХОВА Володимира Олеговича — лейтенанта

ТІЩЕНКА Олександра Володимировича — полковника

ТРИГУБА Костянтина Леонідовича — майора

ХАРЧЕНКА Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта

ХИЖНЯКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта

ЩЕРБАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БОГУЧАРОВА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — штаб-старшину

ВИХОВАНЦЯ Сергія Івановича — старшого сержанта

ГУБУ Юрія Петровича (посмертно) — старшого сержанта

КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта

КОСТЕНКА Миколу Івановича — старшого сержанта

КРИВОЛАПА Олександра Михайловича — головного сержанта

ТЕРПАКА Олександра Ярославовича — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АДАМ’ЮКА Миколу Вікторовича — сержанта

АНДРІЄВСЬКОГО Віталія Анатолійовича — капітана

АНІСОВА Антона Олександровича — старшого матроса

АРМАШУЛУ Руслана Сергійовича — капітана

АРТЮХ Вікторію Валеріївну — головного сержанта

АХМИЛОВА Романа Олександровича — капітана

БАЛАЦЬКОГО Георгія Вікторовича — старшого солдата

БАРАБАША Михайла Ільковича — старшого солдата

БАРАНОВА Ернеста Юрійовича — старшого матроса

БЕЖЕНАРА Максима Григоровича — старшого сержанта

БЕРЕЖНИКА Івана Петровича — старшого солдата

БЄЛАНА Андрія Аркадійовича — старшину 2 статті

БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата

БІЛОКОНЯ Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта

БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата

БРАЙЛОВСЬКОГО В’ячеслава Володимировича — старшого солдата

БРАТЕРСЬКОГО Павла Івановича — старшого матроса

БУГАЯ Романа Володимировича — солдата

БУХАЛА Дениса Сергійовича (посмертно) — сержанта

ВАСИЛЯНСЬКОГО Максима Геннадійовича — старшого матроса

ВЕЛИЧКА Гліба Глібовича — капітана

ВЕЛИЧКА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

ВИХОВАНЦЯ Ярослава Івановича — сержанта

ВИХОПНИЦЬКОГО Романа Ярославовича (посмертно) — солдата

ВІТВІЦЬКОГО Олександра Казиміровича — капітана

ВОВЧЕМИСА Григорія Павловича — майора

ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата

ВОРОБЕЛЯ Василя Васильовича — сержанта

ВОРОБЙОВА Юрія Геннадійовича — сержанта

ГАВРИЛЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — капітана

ГЕНИКА Олега Богдановича — молодшого сержанта

ГЕРАСИМЧУКА Віктора Петровича — штаб-сержанта

ГЛУШИКА Максима Руслановича — солдата

ГОРЗОВ Джульєту Денисівну — солдата

ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса

ГРАБОВЕЦЬКОГО Олександра Дмитровича — майора

ГРЕБЕНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата

ГРЕКОВА Івана Олексійовича — старшого лейтенанта

ГРИЦЕНКА Дмитра Михайловича — підполковника

ГРИЦЮКА Дмитрія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

ГРИШЕНКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ГРІНЧЕНКА Павла Георгійовича — капітана

ДАНИЛОВА Романа Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

ДАНКАНИЧА Миколу Михайловича — молодшого сержанта

ДАРІЄНКА Романа Миколайовича — старшого сержанта

ДЕРЕВЧУКА Володимира Ігоровича — майора

ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса

ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта

ДУМАНСЬКОГО Володимира Миколайовича — капітана

ЄГОРОВА Дениса Вікторовича — старшого матроса

ЄЛЬКІНА Олега Вікторовича — старшого солдата

ЄФАНОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана

ЖУКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата

ЖУШМУ Павла Валерійовича — старшого лейтенанта

ЗАБЛОТСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого сержанта

ЗАВОРОТНЬОГО Анатолія Олександровича — капітана

ЗАЛІЗНЯКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ЗАПОРОЖЧЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ЗАХАРЧЕНКА Максима Михайловича — старшого лейтенанта

ЗГУРСЬКОГО Костянтина Олексійовича — молодшого сержанта

ЗЕЙНАЛОВА Ростислава Едуардовича — старшого матроса

ЗУБЧИКА Сергія Миколайовича — сержанта

ІВАНОВА Мар’яна Андрійовича — солдата

ІВАСІВА Юрія Борисовича — штаб-сержанта

КАДУРІНА Олександра Сергійовича — солдата

КАЛАФАТОВА Ігната Сергійовича (посмертно) — матроса

КАЛЕНЧУКА Віталія Степановича (посмертно) — майора

КАМФОРОВИЧА Дмитра Леонідовича — старшого солдата

КАРАСЯ Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

КАРПЮКА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта

КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта

КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта

КОВАЛЬОВА Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта

КОВАЛЯ Віктора Васильовича (посмертно) — капітана

КОВТУНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КОЗАКЕВИЧА Миколу Григоровича — солдата

КОРЖАНА Станіслава Юрійовича — матроса

КОРНЮ Сергія Юрійовича — старшину 2 статті

КОРОЛЯ Ігоря Михайловича — штаб-сержанта

КОСТЮКА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта

КОТЛЯРА Вадима Олександровича — старшого матроса

КОЧИНА Андрія Леонідовича — капітана

КОШМАНА Владислава Володимировича — старшого солдата

КРАВЧУКА Дмитра Михайловича — старшого сержанта

КРУПОДЕРА Євгена Володимировича — майора

КУЗЬМИЧА Сергія Михайловича — старшого солдата

КУЛИКОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — майора

КУСТОВА Артема Михайловича — старшого сержанта

КУТІШЕВСЬКОГО Юрія Юрійовича — солдата

КУЧЕРЯВОГО Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта

ЛАВРЕНТЬЄВА Олександра Валентиновича — майора

ЛАЗАРЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — капітана

ЛАПУНЬКА Сергія Олексійовича — старшого лейтенанта

ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберто Елойовича — молодшого сержанта

ЛІТВІНЮКА Павла Олександровича — матроса

ЛОПАТЯ Вадима Борисовича — солдата

ЛУКАЩУКА Антона Вікторовича — старшого лейтенанта

ЛЮБАШЕНКА Андрія Михайловича — матроса

МАЛІНОВСЬКУ Валентину Олександрівну — головного сержанта

МАЛЬЦЕВА Євгенія Миколайовича — старшого матроса

МАНДЗЮКА Володимира Євгенійовича (посмертно)  — майстер-сержанта

МАНЬКА Антона Андрійовича (посмертно) — солдата

МАРАХОВСЬКОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРКОВА Олексія Борисовича — майора

МАРТИНОВИЧА Владислава Володимировича — старшого сержанта

МАРТИНЮКА Олександра Васильовича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — майора

МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата

МЕНТІЯ Андрія Сергійовича — капітана

МИГУЛЮ Олександра Володимировича — капітана

МИХАЙЛЮКА Євгенія Олексійовича — солдата

МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта

МУХІНА Назарія Івановича — старшого сержанта

МУШИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

НАЗАРА Володимира Володимировича — старшого солдата

НАКОНЕЧНОГО Анатолія Анатолійовича — майора

НАУМОВА Максима Олександровича — капітана

НЕПОКРИТОГО Михайла Васильовича — капітана

НЕСТЕРЕНКА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

НІЗОВЦЕВУ Світлану Валеріївну — головного сержанта

НОВІКОВА Владислава Олександровича — капітана

НОВОХАТНЬОГО Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта

НОДЯ Антона Геннадійовича — солдата

ОВЧАРА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта

ОЖУВЕНКА Олега Миколайовича — молодшого сержанта

ОМАРОВА Валерія Рафіковича — матроса

ОНУФРАКА Андрія Сергійовича — капітана

ПАВЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ПАЙМАНОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата

ПАНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого матроса

ПАРФЕНТЬЄВА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби

ПИПИЧА Сергія Олександровича — капітана

ПИРОГА Руслана Григоровича (посмертно) — старшого матроса

ПІСКУНА Олексія Борисовича — матроса

ПОЛІЩУКА Андрія Васильовича — штаб-сержанта

ПОПОВА Миколу Вікторовича — старшого матроса

ПРИВАЛОВА Валентина Вячеславовича — старшого матроса

ПУЛІНЦЯ Дмитра Леонідовича — старшого лейтенанта

РИЖИКОВА Дениса Валерійовича (посмертно) — солдата

РОМАНЕНКА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта

РОМАНЧУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта

РУСА Степана Васильовича — молодшого сержанта

РУСОВА Олега Володимировича — старшого сержанта

САВЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — майора

САДКОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — матроса

САМУСЯ Олександра Володимировича — солдата

САНДУЛА Захара Сергійовича — капітана

САПУНА Володимира Миколайовича — старшого матроса

СИНОВЕРСЬКОГО Андрія Ярославовича — старшого солдата

СИРОЄЖКА Сергія Станіславовича (посмертно) — старшого матроса

СІГНАЄВСЬКОГО Ігоря Олеговича — майора

СІОМАКА Сергія Валентиновича — капітана

СЛІПАКА Ярослава Олександровича — лейтенанта

СОКОЛОВСЬКОГО Миколу Миколайовича — штаб-старшину

СТЕПАНЕНКА Матвія Олександровича — солдата

СТЕПАНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СУХОЩЕНКА Максима Олександровича — старшого лейтенанта

ТАНЦЮРУ Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта

ТАУТІЄВА Заура Насрбековича — полковника

ТЕРЕЩЕНКА Андрія Андрійовича — старшого матроса

ТЕРОНА Григорія Володимировича — матроса

ТКАЧОВА Дениса Максимовича — старшого солдата

ТОВСТОГО Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта

ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ТРОШКІНА В’ячеслава Олександровича — матроса

ТРУНОВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата

ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — старшого матроса

ФЕСЕНКА Олександра Олеговича — старшого матроса

ХОРУЖЕНКА Дмитра Дмитровича — старшого матроса

ЦЕХМАЙСТРУКА Михайла Петровича — старшого матроса

ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича — старшого матроса

ЧАБАНЮКА Олександра Сергійовича — штаб-старшину

ЧАЮНА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЧЕПКОГО Сергія Андрійовича — старшого матроса

ЧЕРЕДНИКА Олексія Олександровича — штаб-сержанта

ЧЕХУНА Євгенія Петровича — солдата

ЧЕХУНА Романа Георгійовича (посмертно) — майора

ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана

ЧОРНОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ЧУМАКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

ШЕВЦОВА Олексія Олександровича — капітана

ШЕВЧЕНКА Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта

ШИШКОВА Дмитра Олексійовича — старшого солдата

ШТАНЬКЕВИЧА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ЮЩЕНКА Владислава Валерійовича — сержанта

ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта

ЯВОРСЬКОГО Ігоря Григоровича — старшого матроса

ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта

ЯРЕМУКА Сергія Олександровича — старшого матроса

ЯРМОЛЮКА Максима Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АНУФРІЄВА Андрія Володимировича — капітана 2 рангу

БЕРЕЗОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — майора

БЄЛОУСОВА Ростислава Веніаміновича — майора

БІЛИКА Олексія Олександровича — старшого лейтенанта

ВІННИКА Сергія Вікторовича — капітана

ГРУЗИНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта

ГУРІНА Валентина Миколайовича — полковника

ДУБИНЕЦЬКОГО Романа Володимировича — полковника

ЗАЙЦЯ Олексія Олександровича — капітана

КАБАКАЄВА Семена Вікторовича — солдата

КАМИШЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта

КАПУСТЯНА Миколу Івановича — підполковника

КАРПЕНКА Євгена Віталійовича — капітана

КАРП’ЯКА Сергія Івановича — майора

ЛЮБАРЦЯ Миколу Олександровича — капітана

МАНДРИКІНА Сергія Яковича — підполковника

МОІСЄЄНКОВА Віталія Васильовича — майора

МОРОЗОВА Анатолія Євгеновича — підполковника

ПИСАНКУ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ПЛЮТУ Євгена Олександровича — капітана 2 рангу

ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника

РОЖНЬОВА Івана Олександровича — капітана

РУССА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

СИЛКІНА Євгенія Вікторовича — полковника

СТРОКАНЯ Ігоря Валерійовича — полковника

СУПРУНА Сергія Івановича — капітана

ХАЛАЇМА Володимира Сергійовича — майора

ЧУРКІНА Валерія Юрійовича — полковника

ЯСІНСЬКОГО Богдана Володимировича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АГАЄВА Рафаіла Рамізовича — старшого матроса

АРТЕМЧУКА Андрія Васильовича — капітана 2 рангу

АТАМАНОВА Ігоря Леонідовича — старшого матроса

БАРАНОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

БАРКОВА Бориса Вікторовича — капітана 1 рангу

БАШИНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — молодшого сержанта

БЕРВІНОВА Олександра Валерійовича — майора

БЕРКА Артема Юрійовича — капітана

БЄДАРЬОВА Олександра Аркадійовича — капітана

БИКОВА Валерія Валерійовича — старшого матроса

БІЛОУСА Сергія Сергійовича — солдата

БЛАНАРА Павла Георгійовича — старшого лейтенанта

БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

БУДУЛАКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта

ВДОВИЧЕНКА Олега Пилиповича — старшого матроса

ВОЙТЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата

ГОНЧАРА Богдана Олександровича — капітана

ДЕМИДОВА Івана Сергійовича — старшого матроса

ДЕМЧЕНКА Миколу Миколайовича — лейтенанта

ДМИТРОЩЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ДОВЖЕНКО Анну Олександрівну — старшого матроса

ДОНЄВА Олександра Сергійовича — старшого матроса

ДОРОШКІНА В’ячеслава Олеговича — молодшого сержанта

ДУДНИКА Олексія Олександровича — полковника

ЄРЬОМЕНКА Василя Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

ЖІНЧИНА Василя Івановича — старшого солдата

ЖУРАВСЬКОГО  Євгенія Володимировича — старшого солдата

ЗАЙЦЕВА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ЗАЛЬОТІНА Володимира Олександровича — старшого солдата

ІВАНОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

КЕРІМОВА Аліма Мухтаровича — капітана

КИРИЧКА Геннадія Володимировича — старшого солдата

КИШКА Сергія Миколайовича — сержанта

КОБИЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — матроса

КОБЦЯ Миколу Олександровича — старшого матроса

КОВАЛЬЧУКА Андрія Сергійовича — лейтенанта

КОВАЛЯ Іллю Олександровича — старшого лейтенанта

КОЖУХІВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата

КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора

КОРОТКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса

КОРЯКУ Володимира Юрійовича — старшого сержанта

КОТОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата

КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта

КРАВЧУКА Василя В’ячеславовича — капітана

КРИВОКОЛІСКА Андрія Володимировича — лейтенанта

КРУПОДЕРА Олександра Миколайовича — лейтенанта

КУЙБАРА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

КУПЕНКА Дмитра Олександровича — матроса

ЛИПОВОГО Микиту Валерійовича — старшого лейтенанта

ЛИХАЧЕВА Артема Андрійовича — старшого матроса

ЛІКІНЦЕВА Олександра Михайловича — матроса

МАКАРОВА Миколу Олексійовича — матроса

МАКЕДОНСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

МАЛИНКУ Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

МАЛИЦЬКОГО Станіслава Юрійовича — старшого солдата

МАТЕЄНКА Глєба Вячеславовича — матроса

МАЦУКУ Андрія Олександровича — матроса

МЄЛЄХОВА Віктора Аркадійовича — лейтенанта

МОГУЧЕВА Івана Валерійовича — старшого матроса

МОТЧАНОГО Артема Станіславовича — лейтенанта

МОШУРУ Івана Олександровича — старшого солдата

МУДРИКА Миколу Петровича — капітана

МУРЗУ Володимира Сергійовича — сержанта

МЯКЧИЛОВА В’ячеслава Сергійовича — старшого солдата

НЕСКУБУ Олександра Миколайовича — старшину 1 статті

НЕЧАЄВА Максима Миколайовича — старшого солдата

ОВЕРЧУКА Вадима Юрійовича — штаб-старшину

ОЛІЙНИКА Вадима Ігоровича — старшого лейтенанта

ПЕТЛЮ Олену Василівну — старшого матроса

ПЕТРИКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта

ПЛЕШИВИХ Сергія Івановича — майора

ПОЛІЩУКА Євгенія Миколайовича — підполковника

РУДІНА Геннадія Андрійовича — лейтенанта

САМУРУ Данила Сергійовича — матроса

СЕМЕНЮКА Данила Леонідовича — старшого солдата

СКУПНЄВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого матроса

СПЕКТОРА Євгена Юрійовича — старшого лейтенанта

СТАРУСЬОВА Ігоря Олександровича — підполковника

ТУНІКА Руслана Миколайовича — старшого матроса

УЖУНА Юрія Миколайовича — підполковника

УСЕНКА Богдана Костянтиновича — матроса

ФІЛІПОВА Андрія Олександровича — старшого солдата

ХАНІНА Ігоря Миколайовича — старшого солдата

ХОДОНЕНКА Олександра Броніславовича — майора

ХОМЯКА Олега Ярославовича — матроса

ХРИПЧЕНКА Олександра Олександровича — сержанта

ШАБАША Олександра Володимировича — старшого сержанта

ШЕГЕРУ Богдана Васильовича — солдата

ШУГАЯ Павла Олеговича — старшого лейтенанта

ШУМА Василя Васильовича — молодшого сержанта

ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника

ЯРОЩУКА Івана Олександровича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АБДУЛКАДИРОВА Михайла Григоровича — старшого солдата

БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

БЕРЕЗУ Сергія Станіславовича (посмертно) — майора

ВАСИЛИШЕНА Юрія Андрійовича — штаб-сержанта

ВАСЬКІВА Ігоря Мирославовича — старшого солдата

ДРОНОВА Олександра Сергійовича — капітана

КРИВОНІС Ярославу Василівну (посмертно) — капітана

КУЛІКОВСЬКОГО Романа Сергійовича — старшого лейтенанта

КУРЯЧОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — капітана

ПОБЕРЕЦЬКОГО Артура Володимировича — старшого лейтенанта

ПОЛУПАНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ПРИХОДЬКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

СОБЧЕНКА Олександра Леонідовича — старшого солдата

СУЛІМЧУКА Артура Леонідовича — солдата

ТИМОЩУКА Володимира Володимировича — майора

ФАДЄЄВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

ФЕОФАНОВА Владислава Вікторовича — солдата

ЧМІЛЯ Вадима Євгеновича — старшого солдата

ШЕМЧУКА Богдана Васильовича — старшого солдата

ШКЕЛЯ Артема Георгійовича — капітана

ЩИРОГО Станіслава Олександровича — старшого лейтенанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ДУДЧЕНКА Романа Володимировича — полковника

МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника

ПУТІЛІНА Олександра Анатолійовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАБІЧА Олександра Дмитровича — лейтенанта

БІРЮКОВА Миколу Валерійовича — підполковника

БОРИСЕНКА Антона Володимировича — капітана

ГАЙЧЕНЮ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта

ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана

ДАЦКІВА Артура Ігоровича — старшого лейтенанта

ЖУЧКА Романа Миколайовича — лейтенанта

ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана

ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника

ЛОКОТОШУ Михайла Федоровича — старшого лейтенанта

ЛУЦКІВА Романа Романовича — старшого лейтенанта

ПАВЛІЧЕНКА Олександра Петровича — лейтенанта

СВЯТОЗІЛЬСЬКОГО Володимира Ігоровича — капітана

СТУДЕНКОВА Олександра Івановича — підполковника

ХОМЕНКА Олексія Віталійовича — полковника

ШЕВЧЕНКА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЕХАНОВА Віталія Олеговича — лейтенанта

АРАМУ Дмитра Васильовича — солдата

БАБКА Миколу Григоровича (посмертно) — старшого солдата

БІЛУХУ Кирила Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгенія Євгенійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ВАХМІСТРОВА Дениса Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВІВАТЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ГАЙДАЄНКА Андрія Анатолійовича — головного сержанта

ГУРТОВОГО Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата

ЄМЦЯ Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого солдата

КАРПЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

КЛЄВАКІНА Павла Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КЛИМЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — головного сержанта

КОПИЦЮ Олександра Петровича — старшого солдата

КУРОПАТЕНКА Максима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КУРОЧКУ Миколу Олександровича (посмертно) — сержанта

ЛІЧМАНА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта

МИХАЙЛИЧЕНКА Вадима Володимировича — лейтенанта

ПАРАНИЦЮ Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

ПИСАРЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта

ПИСЬМЕННОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОЛІЩУКА Юрія Володимировича — головного сержанта

ПРОЦЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого сержанта

РИБАЛКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

РУДЯКА Івана Володимировича — головного сержанта

СВИРИДОВА Дениса Вікторовича (посмертно) — старшину

СІМІЙОНА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

СКРИПКУ Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта

СТЕПАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта

ТАРАНЕНКА Романа Івановича (посмертно) — старшого солдата

ТРОЯНОВСЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

ФЕРСУНІНА Максима Володимировича — солдата

ХАРЧУКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

ЦЕБРА Андрія Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

ЧЕРКОВА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ЧЕРНУХУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

СТАРИНУ Олександра Миколайовича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АБРАМЧУКА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта

БЕРЕЖНОГО Олексія Дмитровича — солдата

БЄЗРУКА Єгора Анатолійовича — старшого лейтенанта

ВАРТОВНИКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ВАСИЛЬЧУКА Сергія Івановича — молодшого сержанта

ВІНТОНЯКА Михайла Михайловича — солдата

ВОЛКОВА Олександра Володимировича — сержанта

ГАДАЧА Віталія Миколайовича — капітана

ГЕРМАКІВСЬКОГО Владислава Васильовича — старшого лейтенанта

ГРИНЕВИЧА Андрія Васильовича — старшого солдата

ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта

ДЕЛІКАТНОГО Василя Миколайовича — старшого сержанта

ДЕМИДЮКА Володимира Максимовича — полковника

ДЕНИСЮКА Руслана Віталійовича — головного сержанта

ДРАЖНЕВСЬКОГО Романа Васильовича — сержанта

ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта

ІВАНІВА Ярослава Вікторовича — головного сержанта

КОТА Дмитра Сергійовича — солдата

КРАВЧЕНКА Дмитра Івановича — молодшого сержанта

КРЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

КУЛИКА Владислава Сергійовича — майора

КУЛИНОВИЧА Микиту Сергійовича — старшого матроса

ЛАСЬКОВА Олександра Леонідовича — старшого сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата

ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта

МАЗНЮКА Михайла Сергійовича — головного сержанта

МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта

МИКИТЕЄКА Назарія Володимировича — капітана

МІХОВА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта

ОКСЕНТЮКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ПАВЛЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата

ПИСАРУКА Олександра Миколайовича — лейтенанта

ПОГОРЄЛОВА Дмитра Юрійовича — солдата

ПОПОВА Антона Олександровича — старшого матроса

ПРОСКУРУ Андрія Васильовича — старшого сержанта

РОЖКА Олександра Сергійовича — головного сержанта

САЛОВА Олега Володимировича — сержанта

СЕЛЕЦЬКОГО Олександра Миколайовича — полковника

СМІРНОВА Андрія Олександровича — сержанта

СОЛОМАХУ Микиту Руслановича — старшого солдата

ТЕРЛЕЦЬКОГО Сергія Володимировича — капітана

ТИМКІВА Сергія Дмитровича — солдата

ТИШКА Івана Борисовича — старшого солдата

ТУЧИНСЬКОГО Володимира Володимировича — сержанта

ЦИМБАЛЮКА Ігната Руслановича — старшого солдата

ЦИХМЕЙСТРУКА Михайла Валерійовича — старшого солдата

ЧАЧУА Іллю Романовича — сержанта

ШЕВЦОВА Андрія Володимировича — солдата

ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата

ШЕРЕГІЯ Василя Івановича — молодшого сержанта

ШИМАНСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого лейтенанта

ШУЛЯЧИНСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АРХІПОВА Володимира Володимировича — головного сержанта

БАРАБАША Олега Григоровича — штаб-сержанта

ГАБОРУ Іллю Володимировича — старшого солдата

ГОМОНА Дмитра Анатолійовича — капітана

ЄФІМЕНКА Дениса Ігоровича — старшого солдата

КОЗЬМУ Павла Володимировича — старшого солдата

САВЧЕНКА Тимура Валерійовича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 березня 2022 року
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Редактор:

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