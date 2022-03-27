Бордюг, Верхогляд, Гай, Кабакаєв і ще 500 воїнів: президент підписав два великі укази про нагородження

Справа наліво - Семен Кабакаєв, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Мирослав Гай. Фото з ФБ

26 березня президент Володимир Зеленський підписав два великі укази, якими нагородив загалом майже 500 українських військовослужбовців, що відбивають російську агресію. Із них 58 – удостоєні посмертно.

Значна частина відзначилися ще в перші дні великої війни.

Відповідно до указу №175, повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став майор Олександр Бордюг. Свої перші два БХ офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ отримав за участь в АТО, у 2014-му і 2015 роках (за рейд, Слов’янськ, Дебальцеве та ін.), тепер нагороджений орденом І ступеня.

“Богдана” ІІ ступеня отримали, крім інших, заступник командувача Морської піхоти ВМСУ бригадний генерал Дмитро Делятицький, а також старший лейтенант Андрій Верхогляд “Лівша” – Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція “Алмаз”).

Серед іншого, привертає увагу нагородження відомих громадських активістів, які стали до лав ЗС України: “Богдан” ІІІ ступеня – для старшого лейтенанта Мирослава Гая, “Данило Галицький” – для солдата Семена Кабакаєва.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №175/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня БОРДЮГА Олександра Васильовича — майора Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня АВДЄЄНКА Богдана Сергійовича — підполковника АНДРЄЄВА Дмитра Олександровича — підполковника ВЕРХОГЛЯДА Андрія Леонідовича — капітана ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора ДЕЛЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — бригадного генерала ПАХОМОВА Віталія Володимировича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНДРУШКА Юрія Володимировича — майора АНІСІМОВА Юрія Михайловича — старшого лейтенанта БУКАЄВА В’ячеслава Володимировича — підполковника БУНЬКУ Назара Михайловича — старшого лейтенанта БУРБИГУ Сергія Андрійовича — капітана ВОРОБЙОВА Андрія Олеговича — підполковника ГАЯ Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта ГОЛИКА Андрія Павловича — старшого лейтенанта ДАНИША Миколу Руслановича — старшого лейтенанта ЖЕРУНА Костянтина Олеговича — капітана ЖИБРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого лейтенанта КУЗНЄЦОВА Андрія Сергійовича — капітана КУШНІРА Миколу Івановича — полковника ЛИТВИНЮКА Богдана Васильовича — полковника ЛЬОВУ Володимира Васильовича — полковника МАЛОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта МАРЧЕНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта МЕХЕДУ Сергія Олександровича — старшого лейтенанта НАДЕЛЬНЮКА Івана Сергійовича — лейтенанта ПЛОТНИКОВА Олександра Юрійовича — підполковника ПРЖЕГАЛІНСЬКОГО Богдана Геннадійовича — капітана РОСЯ Олександра Анатолійовича — лейтенанта СЕРЖАНА Дмитра Івановича — капітана СИНГАЇВСЬКОГО Андрія Валерійовича — майора СМІРНОВА Олександра Олександровича — підполковника СТРЕМОУХОВА Володимира Олеговича — лейтенанта ТІЩЕНКА Олександра Володимировича — полковника ТРИГУБА Костянтина Леонідовича — майора ХАРЧЕНКА Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта ХИЖНЯКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта ЩЕРБАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БОГУЧАРОВА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — штаб-старшину ВИХОВАНЦЯ Сергія Івановича — старшого сержанта ГУБУ Юрія Петровича (посмертно) — старшого сержанта КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта КОСТЕНКА Миколу Івановича — старшого сержанта КРИВОЛАПА Олександра Михайловича — головного сержанта ТЕРПАКА Олександра Ярославовича — сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АДАМ’ЮКА Миколу Вікторовича — сержанта АНДРІЄВСЬКОГО Віталія Анатолійовича — капітана АНІСОВА Антона Олександровича — старшого матроса АРМАШУЛУ Руслана Сергійовича — капітана АРТЮХ Вікторію Валеріївну — головного сержанта АХМИЛОВА Романа Олександровича — капітана БАЛАЦЬКОГО Георгія Вікторовича — старшого солдата БАРАБАША Михайла Ільковича — старшого солдата БАРАНОВА Ернеста Юрійовича — старшого матроса БЕЖЕНАРА Максима Григоровича — старшого сержанта БЕРЕЖНИКА Івана Петровича — старшого солдата БЄЛАНА Андрія Аркадійовича — старшину 2 статті БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата БІЛОКОНЯ Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата БРАЙЛОВСЬКОГО В’ячеслава Володимировича — старшого солдата БРАТЕРСЬКОГО Павла Івановича — старшого матроса БУГАЯ Романа Володимировича — солдата БУХАЛА Дениса Сергійовича (посмертно) — сержанта ВАСИЛЯНСЬКОГО Максима Геннадійовича — старшого матроса ВЕЛИЧКА Гліба Глібовича — капітана ВЕЛИЧКА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата ВИХОВАНЦЯ Ярослава Івановича — сержанта ВИХОПНИЦЬКОГО Романа Ярославовича (посмертно) — солдата ВІТВІЦЬКОГО Олександра Казиміровича — капітана ВОВЧЕМИСА Григорія Павловича — майора ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата ВОРОБЕЛЯ Василя Васильовича — сержанта ВОРОБЙОВА Юрія Геннадійовича — сержанта ГАВРИЛЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — капітана ГЕНИКА Олега Богдановича — молодшого сержанта ГЕРАСИМЧУКА Віктора Петровича — штаб-сержанта ГЛУШИКА Максима Руслановича — солдата ГОРЗОВ Джульєту Денисівну — солдата ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса ГРАБОВЕЦЬКОГО Олександра Дмитровича — майора ГРЕБЕНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата ГРЕКОВА Івана Олексійовича — старшого лейтенанта ГРИЦЕНКА Дмитра Михайловича — підполковника ГРИЦЮКА Дмитрія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта ГРИШЕНКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта ГРІНЧЕНКА Павла Георгійовича — капітана ДАНИЛОВА Романа Сергійовича (посмертно) — старшого матроса ДАНКАНИЧА Миколу Михайловича — молодшого сержанта ДАРІЄНКА Романа Миколайовича — старшого сержанта ДЕРЕВЧУКА Володимира Ігоровича — майора ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта ДУМАНСЬКОГО Володимира Миколайовича — капітана ЄГОРОВА Дениса Вікторовича — старшого матроса ЄЛЬКІНА Олега Вікторовича — старшого солдата ЄФАНОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана ЖУКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата ЖУШМУ Павла Валерійовича — старшого лейтенанта ЗАБЛОТСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого сержанта ЗАВОРОТНЬОГО Анатолія Олександровича — капітана ЗАЛІЗНЯКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта ЗАПОРОЖЧЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата ЗАХАРЧЕНКА Максима Михайловича — старшого лейтенанта ЗГУРСЬКОГО Костянтина Олексійовича — молодшого сержанта ЗЕЙНАЛОВА Ростислава Едуардовича — старшого матроса ЗУБЧИКА Сергія Миколайовича — сержанта ІВАНОВА Мар’яна Андрійовича — солдата ІВАСІВА Юрія Борисовича — штаб-сержанта КАДУРІНА Олександра Сергійовича — солдата КАЛАФАТОВА Ігната Сергійовича (посмертно) — матроса КАЛЕНЧУКА Віталія Степановича (посмертно) — майора КАМФОРОВИЧА Дмитра Леонідовича — старшого солдата КАРАСЯ Володимира Васильовича (посмертно) — солдата КАРПЮКА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта КОВАЛЬОВА Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта КОВАЛЯ Віктора Васильовича (посмертно) — капітана КОВТУНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта КОЗАКЕВИЧА Миколу Григоровича — солдата КОРЖАНА Станіслава Юрійовича — матроса КОРНЮ Сергія Юрійовича — старшину 2 статті КОРОЛЯ Ігоря Михайловича — штаб-сержанта КОСТЮКА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта КОТЛЯРА Вадима Олександровича — старшого матроса КОЧИНА Андрія Леонідовича — капітана КОШМАНА Владислава Володимировича — старшого солдата КРАВЧУКА Дмитра Михайловича — старшого сержанта КРУПОДЕРА Євгена Володимировича — майора КУЗЬМИЧА Сергія Михайловича — старшого солдата КУЛИКОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — майора КУСТОВА Артема Михайловича — старшого сержанта КУТІШЕВСЬКОГО Юрія Юрійовича — солдата КУЧЕРЯВОГО Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта ЛАВРЕНТЬЄВА Олександра Валентиновича — майора ЛАЗАРЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — капітана ЛАПУНЬКА Сергія Олексійовича — старшого лейтенанта ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберто Елойовича — молодшого сержанта ЛІТВІНЮКА Павла Олександровича — матроса ЛОПАТЯ Вадима Борисовича — солдата ЛУКАЩУКА Антона Вікторовича — старшого лейтенанта ЛЮБАШЕНКА Андрія Михайловича — матроса МАЛІНОВСЬКУ Валентину Олександрівну — головного сержанта МАЛЬЦЕВА Євгенія Миколайовича — старшого матроса МАНДЗЮКА Володимира Євгенійовича (посмертно) — майстер-сержанта МАНЬКА Антона Андрійовича (посмертно) — солдата МАРАХОВСЬКОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта МАРКОВА Олексія Борисовича — майора МАРТИНОВИЧА Владислава Володимировича — старшого сержанта МАРТИНЮКА Олександра Васильовича — солдата МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — майора МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата МЕНТІЯ Андрія Сергійовича — капітана МИГУЛЮ Олександра Володимировича — капітана МИХАЙЛЮКА Євгенія Олексійовича — солдата МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта МУХІНА Назарія Івановича — старшого сержанта МУШИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта НАЗАРА Володимира Володимировича — старшого солдата НАКОНЕЧНОГО Анатолія Анатолійовича — майора НАУМОВА Максима Олександровича — капітана НЕПОКРИТОГО Михайла Васильовича — капітана НЕСТЕРЕНКА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата НІЗОВЦЕВУ Світлану Валеріївну — головного сержанта НОВІКОВА Владислава Олександровича — капітана НОВОХАТНЬОГО Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта НОДЯ Антона Геннадійовича — солдата ОВЧАРА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта ОЖУВЕНКА Олега Миколайовича — молодшого сержанта ОМАРОВА Валерія Рафіковича — матроса ОНУФРАКА Андрія Сергійовича — капітана ПАВЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата ПАЙМАНОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата ПАНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого матроса ПАРФЕНТЬЄВА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби ПИПИЧА Сергія Олександровича — капітана ПИРОГА Руслана Григоровича (посмертно) — старшого матроса ПІСКУНА Олексія Борисовича — матроса ПОЛІЩУКА Андрія Васильовича — штаб-сержанта ПОПОВА Миколу Вікторовича — старшого матроса ПРИВАЛОВА Валентина Вячеславовича — старшого матроса ПУЛІНЦЯ Дмитра Леонідовича — старшого лейтенанта РИЖИКОВА Дениса Валерійовича (посмертно) — солдата РОМАНЕНКА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта РОМАНЧУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта РУСА Степана Васильовича — молодшого сержанта РУСОВА Олега Володимировича — старшого сержанта САВЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — майора САДКОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — матроса САМУСЯ Олександра Володимировича — солдата САНДУЛА Захара Сергійовича — капітана САПУНА Володимира Миколайовича — старшого матроса СИНОВЕРСЬКОГО Андрія Ярославовича — старшого солдата СИРОЄЖКА Сергія Станіславовича (посмертно) — старшого матроса СІГНАЄВСЬКОГО Ігоря Олеговича — майора СІОМАКА Сергія Валентиновича — капітана СЛІПАКА Ярослава Олександровича — лейтенанта СОКОЛОВСЬКОГО Миколу Миколайовича — штаб-старшину СТЕПАНЕНКА Матвія Олександровича — солдата СТЕПАНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого солдата СУХОЩЕНКА Максима Олександровича — старшого лейтенанта ТАНЦЮРУ Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта ТАУТІЄВА Заура Насрбековича — полковника ТЕРЕЩЕНКА Андрія Андрійовича — старшого матроса ТЕРОНА Григорія Володимировича — матроса ТКАЧОВА Дениса Максимовича — старшого солдата ТОВСТОГО Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата ТРОШКІНА В’ячеслава Олександровича — матроса ТРУНОВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — старшого матроса ФЕСЕНКА Олександра Олеговича — старшого матроса ХОРУЖЕНКА Дмитра Дмитровича — старшого матроса ЦЕХМАЙСТРУКА Михайла Петровича — старшого матроса ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича — старшого матроса ЧАБАНЮКА Олександра Сергійовича — штаб-старшину ЧАЮНА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта ЧЕПКОГО Сергія Андрійовича — старшого матроса ЧЕРЕДНИКА Олексія Олександровича — штаб-сержанта ЧЕХУНА Євгенія Петровича — солдата ЧЕХУНА Романа Георгійовича (посмертно) — майора ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана ЧОРНОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ЧУМАКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта ШЕВЦОВА Олексія Олександровича — капітана ШЕВЧЕНКА Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта ШИШКОВА Дмитра Олексійовича — старшого солдата ШТАНЬКЕВИЧА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ЮЩЕНКА Владислава Валерійовича — сержанта ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта ЯВОРСЬКОГО Ігоря Григоровича — старшого матроса ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта ЯРЕМУКА Сергія Олександровича — старшого матроса ЯРМОЛЮКА Максима Миколайовича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького АНУФРІЄВА Андрія Володимировича — капітана 2 рангу БЕРЕЗОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — майора БЄЛОУСОВА Ростислава Веніаміновича — майора БІЛИКА Олексія Олександровича — старшого лейтенанта ВІННИКА Сергія Вікторовича — капітана ГРУЗИНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта ГУРІНА Валентина Миколайовича — полковника ДУБИНЕЦЬКОГО Романа Володимировича — полковника ЗАЙЦЯ Олексія Олександровича — капітана КАБАКАЄВА Семена Вікторовича — солдата КАМИШЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта КАПУСТЯНА Миколу Івановича — підполковника КАРПЕНКА Євгена Віталійовича — капітана КАРП’ЯКА Сергія Івановича — майора ЛЮБАРЦЯ Миколу Олександровича — капітана МАНДРИКІНА Сергія Яковича — підполковника МОІСЄЄНКОВА Віталія Васильовича — майора МОРОЗОВА Анатолія Євгеновича — підполковника ПИСАНКУ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта ПЛЮТУ Євгена Олександровича — капітана 2 рангу ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника РОЖНЬОВА Івана Олександровича — капітана РУССА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта СИЛКІНА Євгенія Вікторовича — полковника СТРОКАНЯ Ігоря Валерійовича — полковника СУПРУНА Сергія Івановича — капітана ХАЛАЇМА Володимира Сергійовича — майора ЧУРКІНА Валерія Юрійовича — полковника ЯСІНСЬКОГО Богдана Володимировича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АГАЄВА Рафаіла Рамізовича — старшого матроса АРТЕМЧУКА Андрія Васильовича — капітана 2 рангу АТАМАНОВА Ігоря Леонідовича — старшого матроса БАРАНОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта БАРКОВА Бориса Вікторовича — капітана 1 рангу БАШИНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — молодшого сержанта БЕРВІНОВА Олександра Валерійовича — майора БЕРКА Артема Юрійовича — капітана БЄДАРЬОВА Олександра Аркадійовича — капітана БИКОВА Валерія Валерійовича — старшого матроса БІЛОУСА Сергія Сергійовича — солдата БЛАНАРА Павла Георгійовича — старшого лейтенанта БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта БУДУЛАКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта ВДОВИЧЕНКА Олега Пилиповича — старшого матроса ВОЙТЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата ГОНЧАРА Богдана Олександровича — капітана ДЕМИДОВА Івана Сергійовича — старшого матроса ДЕМЧЕНКА Миколу Миколайовича — лейтенанта ДМИТРОЩЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата ДОВЖЕНКО Анну Олександрівну — старшого матроса ДОНЄВА Олександра Сергійовича — старшого матроса ДОРОШКІНА В’ячеслава Олеговича — молодшого сержанта ДУДНИКА Олексія Олександровича — полковника ЄРЬОМЕНКА Василя Сергійовича (посмертно) — старшого матроса ЖІНЧИНА Василя Івановича — старшого солдата ЖУРАВСЬКОГО Євгенія Володимировича — старшого солдата ЗАЙЦЕВА Олександра Вікторовича — старшого солдата ЗАЛЬОТІНА Володимира Олександровича — старшого солдата ІВАНОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата КЕРІМОВА Аліма Мухтаровича — капітана КИРИЧКА Геннадія Володимировича — старшого солдата КИШКА Сергія Миколайовича — сержанта КОБИЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — матроса КОБЦЯ Миколу Олександровича — старшого матроса КОВАЛЬЧУКА Андрія Сергійовича — лейтенанта КОВАЛЯ Іллю Олександровича — старшого лейтенанта КОЖУХІВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора КОРОТКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса КОРЯКУ Володимира Юрійовича — старшого сержанта КОТОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта КРАВЧУКА Василя В’ячеславовича — капітана КРИВОКОЛІСКА Андрія Володимировича — лейтенанта КРУПОДЕРА Олександра Миколайовича — лейтенанта КУЙБАРА Віталія Олександровича — молодшого сержанта КУПЕНКА Дмитра Олександровича — матроса ЛИПОВОГО Микиту Валерійовича — старшого лейтенанта ЛИХАЧЕВА Артема Андрійовича — старшого матроса ЛІКІНЦЕВА Олександра Михайловича — матроса МАКАРОВА Миколу Олексійовича — матроса МАКЕДОНСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта МАЛИНКУ Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта МАЛИЦЬКОГО Станіслава Юрійовича — старшого солдата МАТЕЄНКА Глєба Вячеславовича — матроса МАЦУКУ Андрія Олександровича — матроса МЄЛЄХОВА Віктора Аркадійовича — лейтенанта МОГУЧЕВА Івана Валерійовича — старшого матроса МОТЧАНОГО Артема Станіславовича — лейтенанта МОШУРУ Івана Олександровича — старшого солдата МУДРИКА Миколу Петровича — капітана МУРЗУ Володимира Сергійовича — сержанта МЯКЧИЛОВА В’ячеслава Сергійовича — старшого солдата НЕСКУБУ Олександра Миколайовича — старшину 1 статті НЕЧАЄВА Максима Миколайовича — старшого солдата ОВЕРЧУКА Вадима Юрійовича — штаб-старшину ОЛІЙНИКА Вадима Ігоровича — старшого лейтенанта ПЕТЛЮ Олену Василівну — старшого матроса ПЕТРИКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта ПЛЕШИВИХ Сергія Івановича — майора ПОЛІЩУКА Євгенія Миколайовича — підполковника РУДІНА Геннадія Андрійовича — лейтенанта САМУРУ Данила Сергійовича — матроса СЕМЕНЮКА Данила Леонідовича — старшого солдата СКУПНЄВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого матроса СПЕКТОРА Євгена Юрійовича — старшого лейтенанта СТАРУСЬОВА Ігоря Олександровича — підполковника ТУНІКА Руслана Миколайовича — старшого матроса УЖУНА Юрія Миколайовича — підполковника УСЕНКА Богдана Костянтиновича — матроса ФІЛІПОВА Андрія Олександровича — старшого солдата ХАНІНА Ігоря Миколайовича — старшого солдата ХОДОНЕНКА Олександра Броніславовича — майора ХОМЯКА Олега Ярославовича — матроса ХРИПЧЕНКА Олександра Олександровича — сержанта ШАБАША Олександра Володимировича — старшого сержанта ШЕГЕРУ Богдана Васильовича — солдата ШУГАЯ Павла Олеговича — старшого лейтенанта ШУМА Василя Васильовича — молодшого сержанта ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника ЯРОЩУКА Івана Олександровича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АБДУЛКАДИРОВА Михайла Григоровича — старшого солдата БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта БЕРЕЗУ Сергія Станіславовича (посмертно) — майора ВАСИЛИШЕНА Юрія Андрійовича — штаб-сержанта ВАСЬКІВА Ігоря Мирославовича — старшого солдата ДРОНОВА Олександра Сергійовича — капітана КРИВОНІС Ярославу Василівну (посмертно) — капітана КУЛІКОВСЬКОГО Романа Сергійовича — старшого лейтенанта КУРЯЧОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — капітана ПОБЕРЕЦЬКОГО Артура Володимировича — старшого лейтенанта ПОЛУПАНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта ПРИХОДЬКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата СОБЧЕНКА Олександра Леонідовича — старшого солдата СУЛІМЧУКА Артура Леонідовича — солдата ТИМОЩУКА Володимира Володимировича — майора ФАДЄЄВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта ФЕОФАНОВА Владислава Вікторовича — солдата ЧМІЛЯ Вадима Євгеновича — старшого солдата ШЕМЧУКА Богдана Васильовича — старшого солдата ШКЕЛЯ Артема Георгійовича — капітана ЩИРОГО Станіслава Олександровича — старшого лейтенанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 26 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ДУДЧЕНКА Романа Володимировича — полковника МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника ПУТІЛІНА Олександра Анатолійовича — майора Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАБІЧА Олександра Дмитровича — лейтенанта БІРЮКОВА Миколу Валерійовича — підполковника БОРИСЕНКА Антона Володимировича — капітана ГАЙЧЕНЮ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана ДАЦКІВА Артура Ігоровича — старшого лейтенанта ЖУЧКА Романа Миколайовича — лейтенанта ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника ЛОКОТОШУ Михайла Федоровича — старшого лейтенанта ЛУЦКІВА Романа Романовича — старшого лейтенанта ПАВЛІЧЕНКА Олександра Петровича — лейтенанта СВЯТОЗІЛЬСЬКОГО Володимира Ігоровича — капітана СТУДЕНКОВА Олександра Івановича — підполковника ХОМЕНКА Олексія Віталійовича — полковника ШЕВЧЕНКА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЕХАНОВА Віталія Олеговича — лейтенанта АРАМУ Дмитра Васильовича — солдата БАБКА Миколу Григоровича (посмертно) — старшого солдата БІЛУХУ Кирила Дмитровича (посмертно) — старшого солдата ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгенія Євгенійовича (посмертно) — майстер-сержанта ВАХМІСТРОВА Дениса Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта ВІВАТЕНКА Олександра Сергійовича — солдата ГАЙДАЄНКА Андрія Анатолійовича — головного сержанта ГУРТОВОГО Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата ЄМЦЯ Юрія Володимировича — молодшого сержанта ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого солдата КАРПЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта КЛЄВАКІНА Павла Олександровича (посмертно) — старшого солдата КЛИМЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — головного сержанта КОПИЦЮ Олександра Петровича — старшого солдата КУРОПАТЕНКА Максима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата КУРОЧКУ Миколу Олександровича (посмертно) — сержанта ЛІЧМАНА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта МИХАЙЛИЧЕНКА Вадима Володимировича — лейтенанта ПАРАНИЦЮ Андрія Андрійовича — молодшого сержанта ПИСАРЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта ПИСЬМЕННОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ПОЛІЩУКА Юрія Володимировича — головного сержанта ПРОЦЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого сержанта РИБАЛКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта РУДЯКА Івана Володимировича — головного сержанта СВИРИДОВА Дениса Вікторовича (посмертно) — старшину СІМІЙОНА Ігоря Володимировича — старшого сержанта СКРИПКУ Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта СТЕПАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта ТАРАНЕНКА Романа Івановича (посмертно) — старшого солдата ТРОЯНОВСЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта ФЕРСУНІНА Максима Володимировича — солдата ХАРЧУКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата ЦЕБРА Андрія Юрійовича (посмертно) — лейтенанта ЧЕРКОВА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта ЧЕРНУХУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Данила Галицького СТАРИНУ Олександра Миколайовича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АБРАМЧУКА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта БЕРЕЖНОГО Олексія Дмитровича — солдата БЄЗРУКА Єгора Анатолійовича — старшого лейтенанта ВАРТОВНИКА Володимира Михайловича — старшого солдата ВАСИЛЬЧУКА Сергія Івановича — молодшого сержанта ВІНТОНЯКА Михайла Михайловича — солдата ВОЛКОВА Олександра Володимировича — сержанта ГАДАЧА Віталія Миколайовича — капітана ГЕРМАКІВСЬКОГО Владислава Васильовича — старшого лейтенанта ГРИНЕВИЧА Андрія Васильовича — старшого солдата ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта ДЕЛІКАТНОГО Василя Миколайовича — старшого сержанта ДЕМИДЮКА Володимира Максимовича — полковника ДЕНИСЮКА Руслана Віталійовича — головного сержанта ДРАЖНЕВСЬКОГО Романа Васильовича — сержанта ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта ІВАНІВА Ярослава Вікторовича — головного сержанта КОТА Дмитра Сергійовича — солдата КРАВЧЕНКА Дмитра Івановича — молодшого сержанта КРЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата КУЛИКА Владислава Сергійовича — майора КУЛИНОВИЧА Микиту Сергійовича — старшого матроса ЛАСЬКОВА Олександра Леонідовича — старшого сержанта ЛЕВИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта МАЗНЮКА Михайла Сергійовича — головного сержанта МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта МИКИТЕЄКА Назарія Володимировича — капітана МІХОВА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта ОКСЕНТЮКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата ПАВЛЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата ПИСАРУКА Олександра Миколайовича — лейтенанта ПОГОРЄЛОВА Дмитра Юрійовича — солдата ПОПОВА Антона Олександровича — старшого матроса ПРОСКУРУ Андрія Васильовича — старшого сержанта РОЖКА Олександра Сергійовича — головного сержанта САЛОВА Олега Володимировича — сержанта СЕЛЕЦЬКОГО Олександра Миколайовича — полковника СМІРНОВА Андрія Олександровича — сержанта СОЛОМАХУ Микиту Руслановича — старшого солдата ТЕРЛЕЦЬКОГО Сергія Володимировича — капітана ТИМКІВА Сергія Дмитровича — солдата ТИШКА Івана Борисовича — старшого солдата ТУЧИНСЬКОГО Володимира Володимировича — сержанта ЦИМБАЛЮКА Ігната Руслановича — старшого солдата ЦИХМЕЙСТРУКА Михайла Валерійовича — старшого солдата ЧАЧУА Іллю Романовича — сержанта ШЕВЦОВА Андрія Володимировича — солдата ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата ШЕРЕГІЯ Василя Івановича — молодшого сержанта ШИМАНСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого лейтенанта ШУЛЯЧИНСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АРХІПОВА Володимира Володимировича — головного сержанта БАРАБАША Олега Григоровича — штаб-сержанта ГАБОРУ Іллю Володимировича — старшого солдата ГОМОНА Дмитра Анатолійовича — капітана ЄФІМЕНКА Дениса Ігоровича — старшого солдата КОЗЬМУ Павла Володимировича — старшого солдата САВЧЕНКА Тимура Валерійовича — сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 26 березня 2022 року