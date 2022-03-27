Бордюг, Верхогляд, Гай, Кабакаєв і ще 500 воїнів: президент підписав два великі укази про нагородження

26 березня президент Володимир Зеленський підписав два великі укази, якими нагородив загалом майже 500 українських військовослужбовців, що відбивають російську агресію. Із них 58 – удостоєні посмертно.
Значна частина відзначилися ще в перші дні великої війни.
Відповідно до указу №175, повним кавалером ордена Богдана Хмельницького став майор Олександр Бордюг. Свої перші два БХ офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ отримав за участь в АТО, у 2014-му і 2015 роках (за рейд, Слов’янськ, Дебальцеве та ін.), тепер нагороджений орденом І ступеня.
“Богдана” ІІ ступеня отримали, крім інших, заступник командувача Морської піхоти ВМСУ бригадний генерал Дмитро Делятицький, а також старший лейтенант Андрій Верхогляд “Лівша” – Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція “Алмаз”).
Серед іншого, привертає увагу нагородження відомих громадських активістів, які стали до лав ЗС України: “Богдан” ІІІ ступеня – для старшого лейтенанта Мирослава Гая, “Данило Галицький” – для солдата Семена Кабакаєва.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №175/2022
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БОРДЮГА Олександра Васильовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
АВДЄЄНКА Богдана Сергійовича — підполковника
АНДРЄЄВА Дмитра Олександровича — підполковника
ВЕРХОГЛЯДА Андрія Леонідовича — капітана
ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора
ДЕЛЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — бригадного генерала
ПАХОМОВА Віталія Володимировича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРУШКА Юрія Володимировича — майора
АНІСІМОВА Юрія Михайловича — старшого лейтенанта
БУКАЄВА В’ячеслава Володимировича — підполковника
БУНЬКУ Назара Михайловича — старшого лейтенанта
БУРБИГУ Сергія Андрійовича — капітана
ВОРОБЙОВА Андрія Олеговича — підполковника
ГАЯ Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта
ГОЛИКА Андрія Павловича — старшого лейтенанта
ДАНИША Миколу Руслановича — старшого лейтенанта
ЖЕРУНА Костянтина Олеговича — капітана
ЖИБРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника
ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого лейтенанта
КУЗНЄЦОВА Андрія Сергійовича — капітана
КУШНІРА Миколу Івановича — полковника
ЛИТВИНЮКА Богдана Васильовича — полковника
ЛЬОВУ Володимира Васильовича — полковника
МАЛОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта
МАРЧЕНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта
МЕХЕДУ Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
НАДЕЛЬНЮКА Івана Сергійовича — лейтенанта
ПЛОТНИКОВА Олександра Юрійовича — підполковника
ПРЖЕГАЛІНСЬКОГО Богдана Геннадійовича — капітана
РОСЯ Олександра Анатолійовича — лейтенанта
СЕРЖАНА Дмитра Івановича — капітана
СИНГАЇВСЬКОГО Андрія Валерійовича — майора
СМІРНОВА Олександра Олександровича — підполковника
СТРЕМОУХОВА Володимира Олеговича — лейтенанта
ТІЩЕНКА Олександра Володимировича — полковника
ТРИГУБА Костянтина Леонідовича — майора
ХАРЧЕНКА Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта
ХИЖНЯКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта
ЩЕРБАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БОГУЧАРОВА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — штаб-старшину
ВИХОВАНЦЯ Сергія Івановича — старшого сержанта
ГУБУ Юрія Петровича (посмертно) — старшого сержанта
КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта
КОСТЕНКА Миколу Івановича — старшого сержанта
КРИВОЛАПА Олександра Михайловича — головного сержанта
ТЕРПАКА Олександра Ярославовича — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АДАМ’ЮКА Миколу Вікторовича — сержанта
АНДРІЄВСЬКОГО Віталія Анатолійовича — капітана
АНІСОВА Антона Олександровича — старшого матроса
АРМАШУЛУ Руслана Сергійовича — капітана
АРТЮХ Вікторію Валеріївну — головного сержанта
АХМИЛОВА Романа Олександровича — капітана
БАЛАЦЬКОГО Георгія Вікторовича — старшого солдата
БАРАБАША Михайла Ільковича — старшого солдата
БАРАНОВА Ернеста Юрійовича — старшого матроса
БЕЖЕНАРА Максима Григоровича — старшого сержанта
БЕРЕЖНИКА Івана Петровича — старшого солдата
БЄЛАНА Андрія Аркадійовича — старшину 2 статті
БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата
БІЛОКОНЯ Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта
БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата
БРАЙЛОВСЬКОГО В’ячеслава Володимировича — старшого солдата
БРАТЕРСЬКОГО Павла Івановича — старшого матроса
БУГАЯ Романа Володимировича — солдата
БУХАЛА Дениса Сергійовича (посмертно) — сержанта
ВАСИЛЯНСЬКОГО Максима Геннадійовича — старшого матроса
ВЕЛИЧКА Гліба Глібовича — капітана
ВЕЛИЧКА Олександра Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
ВИХОВАНЦЯ Ярослава Івановича — сержанта
ВИХОПНИЦЬКОГО Романа Ярославовича (посмертно) — солдата
ВІТВІЦЬКОГО Олександра Казиміровича — капітана
ВОВЧЕМИСА Григорія Павловича — майора
ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата
ВОРОБЕЛЯ Василя Васильовича — сержанта
ВОРОБЙОВА Юрія Геннадійовича — сержанта
ГАВРИЛЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — капітана
ГЕНИКА Олега Богдановича — молодшого сержанта
ГЕРАСИМЧУКА Віктора Петровича — штаб-сержанта
ГЛУШИКА Максима Руслановича — солдата
ГОРЗОВ Джульєту Денисівну — солдата
ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
ГРАБОВЕЦЬКОГО Олександра Дмитровича — майора
ГРЕБЕНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата
ГРЕКОВА Івана Олексійовича — старшого лейтенанта
ГРИЦЕНКА Дмитра Михайловича — підполковника
ГРИЦЮКА Дмитрія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
ГРИШЕНКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ГРІНЧЕНКА Павла Георгійовича — капітана
ДАНИЛОВА Романа Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
ДАНКАНИЧА Миколу Михайловича — молодшого сержанта
ДАРІЄНКА Романа Миколайовича — старшого сержанта
ДЕРЕВЧУКА Володимира Ігоровича — майора
ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса
ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта
ДУМАНСЬКОГО Володимира Миколайовича — капітана
ЄГОРОВА Дениса Вікторовича — старшого матроса
ЄЛЬКІНА Олега Вікторовича — старшого солдата
ЄФАНОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана
ЖУКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
ЖУШМУ Павла Валерійовича — старшого лейтенанта
ЗАБЛОТСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого сержанта
ЗАВОРОТНЬОГО Анатолія Олександровича — капітана
ЗАЛІЗНЯКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ЗАПОРОЖЧЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ЗАХАРЧЕНКА Максима Михайловича — старшого лейтенанта
ЗГУРСЬКОГО Костянтина Олексійовича — молодшого сержанта
ЗЕЙНАЛОВА Ростислава Едуардовича — старшого матроса
ЗУБЧИКА Сергія Миколайовича — сержанта
ІВАНОВА Мар’яна Андрійовича — солдата
ІВАСІВА Юрія Борисовича — штаб-сержанта
КАДУРІНА Олександра Сергійовича — солдата
КАЛАФАТОВА Ігната Сергійовича (посмертно) — матроса
КАЛЕНЧУКА Віталія Степановича (посмертно) — майора
КАМФОРОВИЧА Дмитра Леонідовича — старшого солдата
КАРАСЯ Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
КАРПЮКА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта
КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта
КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта
КОВАЛЬОВА Олександра Костянтиновича — старшого лейтенанта
КОВАЛЯ Віктора Васильовича (посмертно) — капітана
КОВТУНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КОЗАКЕВИЧА Миколу Григоровича — солдата
КОРЖАНА Станіслава Юрійовича — матроса
КОРНЮ Сергія Юрійовича — старшину 2 статті
КОРОЛЯ Ігоря Михайловича — штаб-сержанта
КОСТЮКА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта
КОТЛЯРА Вадима Олександровича — старшого матроса
КОЧИНА Андрія Леонідовича — капітана
КОШМАНА Владислава Володимировича — старшого солдата
КРАВЧУКА Дмитра Михайловича — старшого сержанта
КРУПОДЕРА Євгена Володимировича — майора
КУЗЬМИЧА Сергія Михайловича — старшого солдата
КУЛИКОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — майора
КУСТОВА Артема Михайловича — старшого сержанта
КУТІШЕВСЬКОГО Юрія Юрійовича — солдата
КУЧЕРЯВОГО Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта
ЛАВРЕНТЬЄВА Олександра Валентиновича — майора
ЛАЗАРЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — капітана
ЛАПУНЬКА Сергія Олексійовича — старшого лейтенанта
ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберто Елойовича — молодшого сержанта
ЛІТВІНЮКА Павла Олександровича — матроса
ЛОПАТЯ Вадима Борисовича — солдата
ЛУКАЩУКА Антона Вікторовича — старшого лейтенанта
ЛЮБАШЕНКА Андрія Михайловича — матроса
МАЛІНОВСЬКУ Валентину Олександрівну — головного сержанта
МАЛЬЦЕВА Євгенія Миколайовича — старшого матроса
МАНДЗЮКА Володимира Євгенійовича (посмертно) — майстер-сержанта
МАНЬКА Антона Андрійовича (посмертно) — солдата
МАРАХОВСЬКОГО Ярослава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАРКОВА Олексія Борисовича — майора
МАРТИНОВИЧА Владислава Володимировича — старшого сержанта
МАРТИНЮКА Олександра Васильовича — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — майора
МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата
МЕНТІЯ Андрія Сергійовича — капітана
МИГУЛЮ Олександра Володимировича — капітана
МИХАЙЛЮКА Євгенія Олексійовича — солдата
МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта
МУХІНА Назарія Івановича — старшого сержанта
МУШИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
НАЗАРА Володимира Володимировича — старшого солдата
НАКОНЕЧНОГО Анатолія Анатолійовича — майора
НАУМОВА Максима Олександровича — капітана
НЕПОКРИТОГО Михайла Васильовича — капітана
НЕСТЕРЕНКА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
НІЗОВЦЕВУ Світлану Валеріївну — головного сержанта
НОВІКОВА Владислава Олександровича — капітана
НОВОХАТНЬОГО Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта
НОДЯ Антона Геннадійовича — солдата
ОВЧАРА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта
ОЖУВЕНКА Олега Миколайовича — молодшого сержанта
ОМАРОВА Валерія Рафіковича — матроса
ОНУФРАКА Андрія Сергійовича — капітана
ПАВЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ПАЙМАНОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата
ПАНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого матроса
ПАРФЕНТЬЄВА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби
ПИПИЧА Сергія Олександровича — капітана
ПИРОГА Руслана Григоровича (посмертно) — старшого матроса
ПІСКУНА Олексія Борисовича — матроса
ПОЛІЩУКА Андрія Васильовича — штаб-сержанта
ПОПОВА Миколу Вікторовича — старшого матроса
ПРИВАЛОВА Валентина Вячеславовича — старшого матроса
ПУЛІНЦЯ Дмитра Леонідовича — старшого лейтенанта
РИЖИКОВА Дениса Валерійовича (посмертно) — солдата
РОМАНЕНКА Дмитра Володимировича — штаб-сержанта
РОМАНЧУКА Олександра Андрійовича — лейтенанта
РУСА Степана Васильовича — молодшого сержанта
РУСОВА Олега Володимировича — старшого сержанта
САВЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — майора
САДКОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — матроса
САМУСЯ Олександра Володимировича — солдата
САНДУЛА Захара Сергійовича — капітана
САПУНА Володимира Миколайовича — старшого матроса
СИНОВЕРСЬКОГО Андрія Ярославовича — старшого солдата
СИРОЄЖКА Сергія Станіславовича (посмертно) — старшого матроса
СІГНАЄВСЬКОГО Ігоря Олеговича — майора
СІОМАКА Сергія Валентиновича — капітана
СЛІПАКА Ярослава Олександровича — лейтенанта
СОКОЛОВСЬКОГО Миколу Миколайовича — штаб-старшину
СТЕПАНЕНКА Матвія Олександровича — солдата
СТЕПАНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СУХОЩЕНКА Максима Олександровича — старшого лейтенанта
ТАНЦЮРУ Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта
ТАУТІЄВА Заура Насрбековича — полковника
ТЕРЕЩЕНКА Андрія Андрійовича — старшого матроса
ТЕРОНА Григорія Володимировича — матроса
ТКАЧОВА Дениса Максимовича — старшого солдата
ТОВСТОГО Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта
ТРЕТЬЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ТРОШКІНА В’ячеслава Олександровича — матроса
ТРУНОВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата
ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — старшого матроса
ФЕСЕНКА Олександра Олеговича — старшого матроса
ХОРУЖЕНКА Дмитра Дмитровича — старшого матроса
ЦЕХМАЙСТРУКА Михайла Петровича — старшого матроса
ЦИКОЛЯКА Миколу Миколайовича — старшого матроса
ЧАБАНЮКА Олександра Сергійовича — штаб-старшину
ЧАЮНА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЧЕПКОГО Сергія Андрійовича — старшого матроса
ЧЕРЕДНИКА Олексія Олександровича — штаб-сержанта
ЧЕХУНА Євгенія Петровича — солдата
ЧЕХУНА Романа Георгійовича (посмертно) — майора
ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана
ЧОРНОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ЧУМАКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
ШЕВЦОВА Олексія Олександровича — капітана
ШЕВЧЕНКА Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта
ШИШКОВА Дмитра Олексійовича — старшого солдата
ШТАНЬКЕВИЧА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ЮЩЕНКА Владислава Валерійовича — сержанта
ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта
ЯВОРСЬКОГО Ігоря Григоровича — старшого матроса
ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
ЯРЕМУКА Сергія Олександровича — старшого матроса
ЯРМОЛЮКА Максима Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
АНУФРІЄВА Андрія Володимировича — капітана 2 рангу
БЕРЕЗОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — майора
БЄЛОУСОВА Ростислава Веніаміновича — майора
БІЛИКА Олексія Олександровича — старшого лейтенанта
ВІННИКА Сергія Вікторовича — капітана
ГРУЗИНА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта
ГУРІНА Валентина Миколайовича — полковника
ДУБИНЕЦЬКОГО Романа Володимировича — полковника
ЗАЙЦЯ Олексія Олександровича — капітана
КАБАКАЄВА Семена Вікторовича — солдата
КАМИШЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта
КАПУСТЯНА Миколу Івановича — підполковника
КАРПЕНКА Євгена Віталійовича — капітана
КАРП’ЯКА Сергія Івановича — майора
ЛЮБАРЦЯ Миколу Олександровича — капітана
МАНДРИКІНА Сергія Яковича — підполковника
МОІСЄЄНКОВА Віталія Васильовича — майора
МОРОЗОВА Анатолія Євгеновича — підполковника
ПИСАНКУ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ПЛЮТУ Євгена Олександровича — капітана 2 рангу
ПЯТАКОВА Вячеслава Миколайовича — полковника
РОЖНЬОВА Івана Олександровича — капітана
РУССА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
СИЛКІНА Євгенія Вікторовича — полковника
СТРОКАНЯ Ігоря Валерійовича — полковника
СУПРУНА Сергія Івановича — капітана
ХАЛАЇМА Володимира Сергійовича — майора
ЧУРКІНА Валерія Юрійовича — полковника
ЯСІНСЬКОГО Богдана Володимировича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АГАЄВА Рафаіла Рамізовича — старшого матроса
АРТЕМЧУКА Андрія Васильовича — капітана 2 рангу
АТАМАНОВА Ігоря Леонідовича — старшого матроса
БАРАНОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
БАРКОВА Бориса Вікторовича — капітана 1 рангу
БАШИНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — молодшого сержанта
БЕРВІНОВА Олександра Валерійовича — майора
БЕРКА Артема Юрійовича — капітана
БЄДАРЬОВА Олександра Аркадійовича — капітана
БИКОВА Валерія Валерійовича — старшого матроса
БІЛОУСА Сергія Сергійовича — солдата
БЛАНАРА Павла Георгійовича — старшого лейтенанта
БОРИСЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
БУДУЛАКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
ВДОВИЧЕНКА Олега Пилиповича — старшого матроса
ВОЙТЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата
ГОНЧАРА Богдана Олександровича — капітана
ДЕМИДОВА Івана Сергійовича — старшого матроса
ДЕМЧЕНКА Миколу Миколайовича — лейтенанта
ДМИТРОЩЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ДОВЖЕНКО Анну Олександрівну — старшого матроса
ДОНЄВА Олександра Сергійовича — старшого матроса
ДОРОШКІНА В’ячеслава Олеговича — молодшого сержанта
ДУДНИКА Олексія Олександровича — полковника
ЄРЬОМЕНКА Василя Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
ЖІНЧИНА Василя Івановича — старшого солдата
ЖУРАВСЬКОГО Євгенія Володимировича — старшого солдата
ЗАЙЦЕВА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ЗАЛЬОТІНА Володимира Олександровича — старшого солдата
ІВАНОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
КЕРІМОВА Аліма Мухтаровича — капітана
КИРИЧКА Геннадія Володимировича — старшого солдата
КИШКА Сергія Миколайовича — сержанта
КОБИЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — матроса
КОБЦЯ Миколу Олександровича — старшого матроса
КОВАЛЬЧУКА Андрія Сергійовича — лейтенанта
КОВАЛЯ Іллю Олександровича — старшого лейтенанта
КОЖУХІВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата
КОНДРЕНКА Івана Петровича — майора
КОРОТКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса
КОРЯКУ Володимира Юрійовича — старшого сержанта
КОТОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата
КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта
КРАВЧУКА Василя В’ячеславовича — капітана
КРИВОКОЛІСКА Андрія Володимировича — лейтенанта
КРУПОДЕРА Олександра Миколайовича — лейтенанта
КУЙБАРА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
КУПЕНКА Дмитра Олександровича — матроса
ЛИПОВОГО Микиту Валерійовича — старшого лейтенанта
ЛИХАЧЕВА Артема Андрійовича — старшого матроса
ЛІКІНЦЕВА Олександра Михайловича — матроса
МАКАРОВА Миколу Олексійовича — матроса
МАКЕДОНСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
МАЛИНКУ Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
МАЛИЦЬКОГО Станіслава Юрійовича — старшого солдата
МАТЕЄНКА Глєба Вячеславовича — матроса
МАЦУКУ Андрія Олександровича — матроса
МЄЛЄХОВА Віктора Аркадійовича — лейтенанта
МОГУЧЕВА Івана Валерійовича — старшого матроса
МОТЧАНОГО Артема Станіславовича — лейтенанта
МОШУРУ Івана Олександровича — старшого солдата
МУДРИКА Миколу Петровича — капітана
МУРЗУ Володимира Сергійовича — сержанта
МЯКЧИЛОВА В’ячеслава Сергійовича — старшого солдата
НЕСКУБУ Олександра Миколайовича — старшину 1 статті
НЕЧАЄВА Максима Миколайовича — старшого солдата
ОВЕРЧУКА Вадима Юрійовича — штаб-старшину
ОЛІЙНИКА Вадима Ігоровича — старшого лейтенанта
ПЕТЛЮ Олену Василівну — старшого матроса
ПЕТРИКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта
ПЛЕШИВИХ Сергія Івановича — майора
ПОЛІЩУКА Євгенія Миколайовича — підполковника
РУДІНА Геннадія Андрійовича — лейтенанта
САМУРУ Данила Сергійовича — матроса
СЕМЕНЮКА Данила Леонідовича — старшого солдата
СКУПНЄВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого матроса
СПЕКТОРА Євгена Юрійовича — старшого лейтенанта
СТАРУСЬОВА Ігоря Олександровича — підполковника
ТУНІКА Руслана Миколайовича — старшого матроса
УЖУНА Юрія Миколайовича — підполковника
УСЕНКА Богдана Костянтиновича — матроса
ФІЛІПОВА Андрія Олександровича — старшого солдата
ХАНІНА Ігоря Миколайовича — старшого солдата
ХОДОНЕНКА Олександра Броніславовича — майора
ХОМЯКА Олега Ярославовича — матроса
ХРИПЧЕНКА Олександра Олександровича — сержанта
ШАБАША Олександра Володимировича — старшого сержанта
ШЕГЕРУ Богдана Васильовича — солдата
ШУГАЯ Павла Олеговича — старшого лейтенанта
ШУМА Василя Васильовича — молодшого сержанта
ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника
ЯРОЩУКА Івана Олександровича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
МИРОНЕНКА Артема Володимировича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АБДУЛКАДИРОВА Михайла Григоровича — старшого солдата
БАГМУТА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
БЕРЕЗУ Сергія Станіславовича (посмертно) — майора
ВАСИЛИШЕНА Юрія Андрійовича — штаб-сержанта
ВАСЬКІВА Ігоря Мирославовича — старшого солдата
ДРОНОВА Олександра Сергійовича — капітана
КРИВОНІС Ярославу Василівну (посмертно) — капітана
КУЛІКОВСЬКОГО Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
КУРЯЧОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — капітана
ПОБЕРЕЦЬКОГО Артура Володимировича — старшого лейтенанта
ПОЛУПАНА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
ПРИХОДЬКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
СОБЧЕНКА Олександра Леонідовича — старшого солдата
СУЛІМЧУКА Артура Леонідовича — солдата
ТИМОЩУКА Володимира Володимировича — майора
ФАДЄЄВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
ФЕОФАНОВА Владислава Вікторовича — солдата
ЧМІЛЯ Вадима Євгеновича — старшого солдата
ШЕМЧУКА Богдана Васильовича — старшого солдата
ШКЕЛЯ Артема Георгійовича — капітана
ЩИРОГО Станіслава Олександровича — старшого лейтенанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2022
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ДУДЧЕНКА Романа Володимировича — полковника
МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника
ПУТІЛІНА Олександра Анатолійовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАБІЧА Олександра Дмитровича — лейтенанта
БІРЮКОВА Миколу Валерійовича — підполковника
БОРИСЕНКА Антона Володимировича — капітана
ГАЙЧЕНЮ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана
ДАЦКІВА Артура Ігоровича — старшого лейтенанта
ЖУЧКА Романа Миколайовича — лейтенанта
ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана
ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковника
ЛОКОТОШУ Михайла Федоровича — старшого лейтенанта
ЛУЦКІВА Романа Романовича — старшого лейтенанта
ПАВЛІЧЕНКА Олександра Петровича — лейтенанта
СВЯТОЗІЛЬСЬКОГО Володимира Ігоровича — капітана
СТУДЕНКОВА Олександра Івановича — підполковника
ХОМЕНКА Олексія Віталійовича — полковника
ШЕВЧЕНКА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЕХАНОВА Віталія Олеговича — лейтенанта
АРАМУ Дмитра Васильовича — солдата
БАБКА Миколу Григоровича (посмертно) — старшого солдата
БІЛУХУ Кирила Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛЕВСЬКОГО Євгенія Євгенійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ВАХМІСТРОВА Дениса Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ВІВАТЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ГАЙДАЄНКА Андрія Анатолійовича — головного сержанта
ГУРТОВОГО Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата
ЄМЦЯ Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого солдата
КАРПЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
КЛЄВАКІНА Павла Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КЛИМЕНКА Ігоря Валерійовича (посмертно) — головного сержанта
КОПИЦЮ Олександра Петровича — старшого солдата
КУРОПАТЕНКА Максима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КУРОЧКУ Миколу Олександровича (посмертно) — сержанта
ЛІЧМАНА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта
МИХАЙЛИЧЕНКА Вадима Володимировича — лейтенанта
ПАРАНИЦЮ Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
ПИСАРЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта
ПИСЬМЕННОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ПОЛІЩУКА Юрія Володимировича — головного сержанта
ПРОЦЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого сержанта
РИБАЛКУ Віталія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
РУДЯКА Івана Володимировича — головного сержанта
СВИРИДОВА Дениса Вікторовича (посмертно) — старшину
СІМІЙОНА Ігоря Володимировича — старшого сержанта
СКРИПКУ Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
ТАРАНЕНКА Романа Івановича (посмертно) — старшого солдата
ТРОЯНОВСЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
ФЕРСУНІНА Максима Володимировича — солдата
ХАРЧУКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
ЦЕБРА Андрія Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
ЧЕРКОВА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ЧЕРНУХУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
СТАРИНУ Олександра Миколайовича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АБРАМЧУКА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта
БЕРЕЖНОГО Олексія Дмитровича — солдата
БЄЗРУКА Єгора Анатолійовича — старшого лейтенанта
ВАРТОВНИКА Володимира Михайловича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧУКА Сергія Івановича — молодшого сержанта
ВІНТОНЯКА Михайла Михайловича — солдата
ВОЛКОВА Олександра Володимировича — сержанта
ГАДАЧА Віталія Миколайовича — капітана
ГЕРМАКІВСЬКОГО Владислава Васильовича — старшого лейтенанта
ГРИНЕВИЧА Андрія Васильовича — старшого солдата
ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта
ДЕЛІКАТНОГО Василя Миколайовича — старшого сержанта
ДЕМИДЮКА Володимира Максимовича — полковника
ДЕНИСЮКА Руслана Віталійовича — головного сержанта
ДРАЖНЕВСЬКОГО Романа Васильовича — сержанта
ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта
ІВАНІВА Ярослава Вікторовича — головного сержанта
КОТА Дмитра Сергійовича — солдата
КРАВЧЕНКА Дмитра Івановича — молодшого сержанта
КРЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
КУЛИКА Владислава Сергійовича — майора
КУЛИНОВИЧА Микиту Сергійовича — старшого матроса
ЛАСЬКОВА Олександра Леонідовича — старшого сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата
ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта
МАЗНЮКА Михайла Сергійовича — головного сержанта
МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта
МИКИТЕЄКА Назарія Володимировича — капітана
МІХОВА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта
ОКСЕНТЮКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ПАВЛЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата
ПИСАРУКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
ПОГОРЄЛОВА Дмитра Юрійовича — солдата
ПОПОВА Антона Олександровича — старшого матроса
ПРОСКУРУ Андрія Васильовича — старшого сержанта
РОЖКА Олександра Сергійовича — головного сержанта
САЛОВА Олега Володимировича — сержанта
СЕЛЕЦЬКОГО Олександра Миколайовича — полковника
СМІРНОВА Андрія Олександровича — сержанта
СОЛОМАХУ Микиту Руслановича — старшого солдата
ТЕРЛЕЦЬКОГО Сергія Володимировича — капітана
ТИМКІВА Сергія Дмитровича — солдата
ТИШКА Івана Борисовича — старшого солдата
ТУЧИНСЬКОГО Володимира Володимировича — сержанта
ЦИМБАЛЮКА Ігната Руслановича — старшого солдата
ЦИХМЕЙСТРУКА Михайла Валерійовича — старшого солдата
ЧАЧУА Іллю Романовича — сержанта
ШЕВЦОВА Андрія Володимировича — солдата
ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата
ШЕРЕГІЯ Василя Івановича — молодшого сержанта
ШИМАНСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого лейтенанта
ШУЛЯЧИНСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АРХІПОВА Володимира Володимировича — головного сержанта
БАРАБАША Олега Григоровича — штаб-сержанта
ГАБОРУ Іллю Володимировича — старшого солдата
ГОМОНА Дмитра Анатолійовича — капітана
ЄФІМЕНКА Дениса Ігоровича — старшого солдата
КОЗЬМУ Павла Володимировича — старшого солдата
САВЧЕНКА Тимура Валерійовича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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