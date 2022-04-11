Президент надав звання Героїв України п’ятьом військовим. Майору ПС Люташину – посмертно

Портрет Андрія Люташина на похороні. Фото: https://zakarpattya.net.ua

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ще п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України, з них одного – посмертно.

Указ №228/2022 із цього приводу підписаний 11 квітня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з орденом “Золота Зірка” удостоєний майор Люташин Андрій Олександрович (посмертно).

Він був начальником служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки 40-ї бригади тактичної авіації ПС ЗСУ. Народився 15 листопада 1974 року. Загинув 8 березня в боях за Україну. Похований 7 квітня в Мукачевому на Закарпатті.

Крім того, звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєні:

Івчуку Віктору Михайловичу – полковнику медичної служби

– полковнику медичної служби Пасічнику Олегу Вікторовичу – капітану

– капітану Слєсаренку Олександру Петровичу – полковнику медичної служби

– полковнику медичної служби Циганкову В’ячеславу Андрійовичу – підполковнику.

Читайте також:

“Загинув у бою з переважаючими силами окупантів”: Повітряні сили розповіли про Героя-льотчика Степана Тарабалку