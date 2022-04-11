Президент надав звання Героїв України п’ятьом військовим. Майору ПС Люташину – посмертно

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ще п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України, з них одного – посмертно.
Указ №228/2022 із цього приводу підписаний 11 квітня.
За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з орденом “Золота Зірка” удостоєний майор Люташин Андрій Олександрович (посмертно).
Він був начальником служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки 40-ї бригади тактичної авіації ПС ЗСУ. Народився 15 листопада 1974 року. Загинув 8 березня в боях за Україну. Похований 7 квітня в Мукачевому на Закарпатті.
Крім того, звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєні:
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