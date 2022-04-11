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Президент надав звання Героїв України п’ятьом військовим. Майору ПС Люташину – посмертно

11/04/2022 23:07

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ще п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України, з них одного – посмертно.

Указ №228/2022 із цього приводу підписаний 11 квітня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з орденом “Золота Зірка” удостоєний майор Люташин Андрій Олександрович (посмертно).

Він був начальником служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки 40-ї бригади тактичної авіації ПС ЗСУ. Народився 15 листопада 1974 року. Загинув 8 березня в боях за Україну. Похований 7 квітня в Мукачевому на Закарпатті.

Крім того, звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєні:

  • Івчуку Віктору Михайловичу – полковнику медичної служби
  • Пасічнику Олегу Вікторовичу – капітану
  • Слєсаренку Олександру Петровичу – полковнику медичної служби
  • Циганкову В’ячеславу Андрійовичу – підполковнику.

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