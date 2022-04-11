Атаку під Золотим відбито, окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, – ОВА

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російській війська штурмували район міста Золоте. Однак українські військові відбили атаку.

Про це він написав вранці в понеділок, 11 квітня, в телеграмі.

“Атаку під Золотим відбито, втім ворогом обстріляне кожне місто Луганщини.

У нашій області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. “Русский мир”, який залишає без житла.

Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках.

Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам”, – повідомив він.

За даними Гайдая, загалом на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів і вісім артилерійських систем армії РФ.

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