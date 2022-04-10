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Шахрай із СІЗО ошукав волонтерів на 1,3 млн грн, “продаючи” неіснуючі бронежилети

10/04/2022 16:52

Поліція в Києві викрила та повідомила про підозру шахраю з-за ґрат столичного СІЗО, який ошукав понад сотню волонтерів, “продаючи” їм неіснуючі бронежилети та іншу амуніцію для ЗСУ.

Як передає “Новинарня“, про це в неділю, 10 квітня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у перший день збройної агресії РФ проти України (24 лютого) 35-річний уродженець Львівської області, який утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні та збуті підробленої валюти (ст. 199 КК України), “з метою особистого незаконного збагачення створив телеграм-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим”.

У прокуратурі зазначають, що ув’язнений шахрай пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки тощо та отримував від громадян оплату за товар, якого насправді не існувало.

За даними слідства, в такий спосіб зловмисник ошукав понад 100 волонтерів на суму більше 1,3 млн гривень.

Під час обшуку за місцем утримання шахрая вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчі дії тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювали прокурори спільно зі співробітниками Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві, за оперативного супроводження УКР ГУ НП у м. Києві та оперативного відділу державної установи “Київський слідчий ізолятор”.

“У разі, якщо ви стали потерпілим від злочинних дій вказаного шахрая, прохання звертатись до Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві для отримання відповідного статусу у кримінальному провадженні та надання свідчень”, – закликали в прокуратурі.

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Україна

Шахрай із СІЗО ошукав волонтерів на 1,3 млн грн, “продаючи” неіснуючі бронежилети

Поліція в Києві викрила та повідомила про підозру шахраю з-за ґрат столичного СІЗО, який ошукав понад сотню волонтерів, “продаючи” їм неіснуючі бронежилети та іншу амуніцію для ЗСУ. Як передає...

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