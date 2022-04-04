Під вородим обстрілом у Новодружеську на Луганщині загинули два волонтери

Фото: Сергій Гайдай/Facebook

Під час ворожого мінометного обстрілу в Новодружеську Луганської області, який здійснили напередодні російські військові, загинули два українські волонтери.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Волонтери займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна.

Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять”, – йдеться в повідомленні.

За минулу добу через російське вторгнення на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, полум’ям було охоплено декілька приватних будинків в Новодружеську.

За добу на Луганщині та Донеччині відбито сім атак ворога, знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи ППО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат, а також підбили російський літак, додав Гайдай.

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