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На Харківщині окупанти взяли в полон письменника й активіста Володимира Вакуленка

10/04/2022 17:34

У селі Капитолівка в Ізюмському районі на Харківщині російські окупанти взяли у полон письменника і волонтера Володимира Вакуленка.

Про це повідомила в неділю, 10 квітня, його колишня дружина Ірина Новіцька, пише “Читомо“.

За її словами, “приблизно тиждень тому Володимира забрали за доносом. Про місце перебування Вакуленка та його сина Віталія наразі невідомо.

Востаннє на зв’язок чоловік виходив 7 березня.

Імовірно, підставою для викрадення письменника могла стати його проукраїнська позиція та участь в АТО.

На думку його друзів, повідомити про це окупантам могли повідомити зрадники з-поміж односельців Вакуленка.

Як відомо, в Ізюмі існують списки активістів, військових, волонтерів з проукраїнською позицією, за якими російські окупанти “перевіряють” людей.

Володимир Вакуленко із сином

Володимир Вакуленко — громадський діяч, автор 13 книжок, з 2003 по 2006 входив до ізюмського літоб’єднання “Крем’янець”, а у 2005-му був членом костянтинівського літоб’єднання “Прометей”. Відомий як Володимир Вакуленко-К.
Лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, Всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, міжнародного конкурсу “Коронація слова”, нагороджений відзнакою “Срібний тризуб” до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення.
Готував до друку і видав альманах “Ізюмська гора” (2007). Був головним редактором журналу перекладів DzeRkaLo.
Свій стиль характеризує як “контрлітература”, називаючи так експериментальний стиль на ґрунті постмодернізму, модернізму та неокласицизму, з елементами логічного абсурдизму.

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