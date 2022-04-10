Артилерія 24 омбр продовжує навалювати окупантам на Луганщині. ВІДЕО

24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила продовжує виконувати завдання за призначенням у Луганській області.
Журналісти Стас Кухарчук і Сергій Дубінін 9 квітня надали “Новинарні” відео, на якому показано, як у ці дні працює самохідний артилерійський дивізіон САУ (самохідних артустановок) 24 омбр.
“Королівські піхотинці” перебувають у доброму гуморі, жартують. Вони розповідають про те, що ведуть контрбатарейну боротьбу, обстрілюють передній край піхоти російських окупантів і вміло маневрують між відпрацюваннями.
“Вúходи, прихóди – якось уже й не помічаєш, стало вони звичкою. Стрельнули ми по них – стрельнули вони по нас. І так постійно, – каже один з артилеристів у САУ. – Тільки ми не ховаємося в житлових будинках, за мирними жителями. А стоїмо в полі. Хай вилазять на поле – будем воювати!”
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