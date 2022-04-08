247-й козачий полк ВДВ зі Ставрополя втратив в Україні вбитими 55 військових на чолі з полковником

Кадр відео

247-й десантно-штурмовий Кавказький козачий полк зі Ставрополя втратив у боях в Україні щонайменше 55 своїх бійців, зокрема командира.

Про це повідомляє російське видання “Важные истории“, яке отримало відео, що показує портрети всіх знищених окупантів.

Фото в рамках виставлені на столі, і видання робить висновок, що вони служили в одному підрозділі.

“На фотографіях – військовослужбовці 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку, який дислокується у Ставрополі. Серед загиблих є, зокрема, командир полку та кілька командирів рот”, – ідеться в коментарі.

Серед “двохсотих” – комполку полковник Костянтин Зізевський; командир розвідроти Олександр Лисенко; командир танкової роти Нурмагомед Гаджимагомедов; командир десантно-штурмового взводу Євген Іванов; старший лейтенант Владислав Садиков; старший розвідник Анатолій Воробйов; старші прапорщики Сергій Тисячний і Андрій Соловйов та ін.

Їхню загибель підтверджували представники російських органів влади. Зокрема президент Путін посмертно нагородив Гаджимагомедова званням Героя Росії, ще на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Нагадаємо, “Новинарня” ще 5 березня повідомляла про знищення українськими військовими командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС Росії полковника Костянтина Зізевського. Похорон десантника відбувся 6 березня у Пскові.

Що це за підрозділ

247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк (247 дшп, в/ч 54801) — формування повітрянодесантних військ збройних сил Російської Федерації. Входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована у Південному військовому окрузі. ППД – Ставрополь.

Брав участь у війні проти України на Донбасі з часів Іловайської операції.

247-й полк неофіційно називають “кузнею комдивів” – командирів дивізії, бо ті, хто проходив службу в полку, нерідко потім ставали командирами повітряно-десантних з’єднань ЗС РФ.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін надав полку почесне звання “гвардійський”.

Після розгрому в Україні 184 військовослужбовці цього полку, за даними ЗМІ, відмовилися від участі у війні в Україні.

На території військової частини встановлено пам’ятний знак, де перераховано 54 прізвища десантників полку, які загинули за час Другої чеченської війни 1999-2004 років — менше, ніж загинуло за місяць війни в Україні.

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