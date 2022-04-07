“Це велика трагедія для нас”: речник Путіна визнав значні втрати військ РФ

Кадр відео

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що Росія має значні втрати у війні з Україною.

Про це речник Кремля сказав 7 квітня в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Відповідаючи на запитання ведучого Марка Остіна, чи стала війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрат особового складу, генералів, танків тощо, Пєсков відповів: “Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається”.

Водночас він заявив: “У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас”.

Також прессекретар Путіна озвучив нову, абсолютно ідіотську “причину” повномасштабного вторгнення Росії в Україну: нібито це зроблено для “запобігання Третій світовій війні”.

Пєсков також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться найближчими днями або у найближчому майбутньому – через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.

На уточнення журналіста, чи може ця війна закінчитися шляхом переговорів після всіх злочинів військ РФ, Пєсков відповів усе одно ствердно.

Читайте також:

Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни