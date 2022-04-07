ОГП заарештував 17,8 тис. вагонів підприємств РФ і Білорусі

Офіс генерального прокурора України забезпечив накладення арешту на 17 тис. 800 залізничних вагонів, що належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь.
Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба ОГП.
Йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що на території України розміщуються вагони, які використовували під час скоєння злочину у сфері господарської діяльності, які судом заарештовано як знаряддя злочину.
Вирішують питання про конфіскацію заарештованих вагонів у дохід держави.
Досудове слідство здійснює Бюро економічної безпеки.
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