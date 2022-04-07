ОГП заарештував 17,8 тис. вагонів підприємств РФ і Білорусі

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Офіс генерального прокурора України забезпечив накладення арешту на 17 тис. 800 залізничних вагонів, що належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь.

Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба ОГП.

Йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що на території України розміщуються вагони, які використовували під час скоєння злочину у сфері господарської діяльності, які судом заарештовано як знаряддя злочину.

Вирішують питання про конфіскацію заарештованих вагонів у дохід держави.

Досудове слідство здійснює Бюро економічної безпеки.

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