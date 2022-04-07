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МОУ зреагувало на кремлівську заяву про “Євразію від Владивостока до Лісабона”

07/04/2022 15:26

У Міністерстві оборони України зреагували на заяву заступника секретаря Ради безпеки Росії Віктора Медведєва про те, що мета РФ, буцімто, це “Євразія – від Владивостока до Лісабона”.

Свою точку зору висловила під час брифінгу у четвер, 7 квітня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Компромісів зі злом не може бути. Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент Росії Мєдвєдєв заявляє, що їхні плани це Євразія – від Владивостока до Лісабона. Так от я хочу вам сказати: це означає –  буде БУЧА від Владивостока до Лісабона”, – написала Маляр на ФБ за підсумками спілкування із пресою.

Нагадаємо, що раніше Медвєдєв заявив, що мета Росії – змінити свідомість українців та створити “відкриту Євразію від Лісабона до Владивостока”.
“Президент Росії Володимир Путін твердо поставив мету демілітаризації та денацифікації України. Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони вирішуватимуться не лише на полях битв. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета. Ціль в ім’я спокою майбутніх поколінь самих українців та можливості нарешті збудувати відкриту Євразію – від Лісабона до Владивостока”, – сказав він.

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Україна

МОУ зреагувало на кремлівську заяву про “Євразію від Владивостока до Лісабона”

У Міністерстві оборони України зреагували на заяву заступника секретаря Ради безпеки Росії Віктора Медведєва про те, що мета РФ, буцімто, це “Євразія – від Владивостока до Лісабона”. Свою точку...

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