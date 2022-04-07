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Дуда закликав демонтувати газопровід “Північний потік-2”

07/04/2022 15:39

Президент Польщі Анджей Дуда закликав посилити санкції проти РФ та, зокрема, проти її енергосектору.

За його словами, одним із кроків має стати демонтаж уже побудованого газопроводу “Північний потік-2”.

Про це лідер поляків сказав в інтерв’ю CNN, опублікованому в середу, 6 квітня.

“В інтерв’ю Дуда поставив під сумнів корисність дипломатичних зусиль з Росією на цьому етапі конфлікту. Він сказав, що не був здивований критиці прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького цього тижня на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, коли той сказав: “Ніхто не вів переговорів з Гітлером“, – зазначає CNN.

“Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: “Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити”. Ми збираємося рішуче надавати підтримку Україні, ми збираємося посилювати режим санкцій, тому що якщо ви ведете діалог, який нічого не досягає, то це лише гра, щоб виграти час з боку Росії”, – наголосив польський президент.

Дуда закликав до додаткових санкцій проти РФ та її енергетичного сектору.

“Режим санкцій потрібно посилити. У мене в цьому немає жодних сумнівів”, – наголосив він.

“Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти”, – додав президент Польщі.

За словами Дуди, Польща з самого початку була проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною.

Він сказав, що це були “політичні проєкти”, створені для обходу Польщі, України та країн Балтії.

Дуда закликав демонтувати новий газопровід Nord Stream 2.

“Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу”, – наголосив він.

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