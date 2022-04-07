Британія надасть Україні бронетехніку, – The Times

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніки типу Mastiff або Chakal.
Про це вранці в четвер, 7 квітня, пише The Times.
У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff.
А також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.
Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.
“Про подальшу підтримку (України, – “Н”), включно протитанковими та зенітними ракетами, Британія оголосить найближчими днями”, – зазначає The Times.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.
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