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Британія надасть Україні бронетехніку, – The Times

07/04/2022 10:29

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніки типу Mastiff або Chakal.

Про це вранці в четвер, 7 квітня, пише The Times.

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff.

А також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.

“Про подальшу підтримку (України, – “Н”), включно протитанковими та зенітними ракетами, Британія оголосить найближчими днями”, – зазначає The Times.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.

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