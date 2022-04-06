Захід постачатиме Україні важку військову техніку, – міноборони Литви

Західні держави збільшують військову підтримку України і поступово переходять до відправки важкої техніки.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi вранці в середу, 6 квітня.
“Думаю, вона може збільшитись (військова підтримка, – “Н”) і збільшиться, адже інформація про надіслані Чехією танки з’явилася в останній день. Ті самі танки, які використовує українська армія, досі використовувалися чеською армією. Танки радянського виробництва, але модернізовані”, – сказав Анушаускас.
“Я думаю, що інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії”, – додав він.
За словами міністра, це добрі рішення, вони зміцнюють українську армію.
Раніше Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.
Також Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати
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