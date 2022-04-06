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Вбивці замітають сліди: в Маріуполі запрацювали мобільні крематорії рашистів

06/04/2022 13:07

У місті Маріуполь Донецької області запрацювали російські мобільні крематорії.

Про це вдень у середу, 6 квітня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на п’ять тисяч загиблих. Але зважаючи на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме тому Росія не поспішає давати “зелене світло” місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя.

Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів.

“Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів “ДНР”. Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих у результаті російського вторгнення жителів Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.

У міськраді повідомляють, що координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

“Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію”.

“Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів”, – наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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