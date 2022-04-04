Окупанти везли в Україну мобільні крематорії, щоб приховати свої воєнні злочини, – РНБО

Мобільні крематорії, привезені російськими окупантами в Україну, призначалися не для утилізації тіл загиблих рашистів. А для приховування воєнних злочинів росіян.

Про це в понеділок, 4 квітня, повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО.

“У зв’язку з тим, що російське командування довго звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдатів”, – йдеться у публікації.

Проте, за даними центру, в інсинераторах ІН-50.1КВ планували спалювати тіла загиблих цивільних осіб, щоби приховати військові злочини окупантів.

“Спосіб КДБ: «немає тіла – нема справи». Під натиском ЗСУ, поспіхом тікаючи з Київської області, окупанти кинули трупи російських солдатів і тіла закатованих українських громадян. Весь світ побачив задокументовані злочини російського світу”, – наголосили у РНБО.

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