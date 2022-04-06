США хочуть поставити РФ перед вибором: виснаження резервів чи дефолт

Речниця Білого дому Джен Псакі. Фото: ЕРА

Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором – виснаження своїх доларових резервів або дефолт.

Про це у вівторок, 5 квітня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає британське видання The Guardian.

“Росія не має необмежених ресурсів, особливо зараз, враховуючи введені нами руйнівні санкції. Вони будуть змушені вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, отриманням нових доходів або дефолтом. Найбільша частина нашої мети тут полягає в тому, щоб виснажити ресурси, які Путін (президент РФ Володимир Путін, – “Н”) має для продовження своєї війни проти України… У довгостроковій перспективі йому буде важче вести війну”, – сказала вона.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що США, Євросоюз та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну. Нові санкції, як очікується, будуть оголошені сьогодні.

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