Рудий ліс біля ЧАЕС перетворив військових РФ на смертників, – Міндовкілля

Усі російські військові, які перебували у Рудому лісі на території Чорнобильської атомної електростанції, отримали значні дози опромінення.
Про це сказав в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає “Укрінформ” вдень у середу, 6 квітня.
“Фахівці кажуть, що за дві доби перебування в “Рудому лісі” людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там перебував – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя“, – заявив Стрілець.
Він наголосив, що російські загарбники захоплювали ЧАЕС, нехтуючи правилами радіаційної безпеки.
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