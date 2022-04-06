Рудий ліс біля ЧАЕС перетворив військових РФ на смертників, – Міндовкілля

Російський окупант на Чорнобильській АЕС

Усі російські військові, які перебували у Рудому лісі на території Чорнобильської атомної електростанції, отримали значні дози опромінення.

Про це сказав в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає “Укрінформ” вдень у середу, 6 квітня.

“Фахівці кажуть, що за дві доби перебування в “Рудому лісі” людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там перебував – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя“, – заявив Стрілець.

Він наголосив, що російські загарбники захоплювали ЧАЕС, нехтуючи правилами радіаційної безпеки.

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