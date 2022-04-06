Полювання “Стугни” на “Буратіно”: оприлюднене відео роботи українського ПТРК проти колони броньованої техніки РФ

Скріншот із відео

Українські військові показали, як працює наш протитанковий ракетний комплекс “Стугна”. ПТРК був застосований проти колони російської броньованої техніки.

Як передає “Новинарня“, проєкт “Український свідок” у вівторок, 5 квітня, опублікував відео, на якому військові ЗСУ на практиці демонструють роботу “Стугни”.

Видання Defence Express зазначає, що на цьому відео “слід звернути увагу на певні моменти”.

“По-перше, це позиція для стрільби, яка була майстерно підібрана з урахуванням того, щоби можливо було робити пуск без перевищення. Також заздалегідь був відомий і напрям руху основних сил противника та навіть часовий проміжок. Це свідчить про дуже якісно організовану розвідувальну роботу“, – йдеться в матеріалі.

Лише завдяки цьому військові пропустили декілька одиниць бронетехніки, які не були пріоритетною ціллю, а насправді лише мали викликати вогонь на себе для того, щоби убезпечити основну колону.

Також уваги заслуговує те, що цілями для ПТРК “Стугна” є лише танки, артилерійські системи, та зенітні ракетні комплекси, а також паливозаправники. І останній пункт дійсно говорить про катастрофічні проблеми з пальним у ворога.

“Адже в ієрархії цілей цистерна з пальним, виявляється, має вищий пріоритет над БМП чи БТРом та заслуговує на те, щоб знищити її ракетою вартістю близько 20 тисяч доларів”, – вказує DE.

У цьому відео здобиччю ЗСУ стала важка вогнеметна система ТОС-1А “Солцепек”, яку також називають “Буратіно” (побутова назва ще радянської версії ТОС-А).

“Не вирізаним залишився вкрай показовий момент, коли поспіх та неузгодженість дій завадила успішній стрільбі. Справа в тому, що після пуску оператор “Стугни” має “вести” ракету, поки вона не влучить у ціль. Якщо при цьому хтось буде чіпати пускову – приціл зіб’ється.

На відео ж показано момент, коли хтось вирішив “допомогти” та почав перезаряджати пускову без наказу і ще до того, як ракета влучила у ціль. В результаті – промах, триповерхова лайка оператора і необхідність повторного пуску. І саме він був вдалим: полювання на “Буратіно” завершилось успіхом”.

Відео присвячено Юрію Олійнику — Львівському телеоператору “24 каналу”, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.

Як відомо, “Стугна” успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни.

Так, 5 квітня десантники 95-ї бригади ЗСУ збили “Стугною” Ка-52 – російський розвідувальний гелікоптер, вартість якого складає понад десять мільйонів доларів.

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