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Полювання “Стугни” на “Буратіно”: оприлюднене відео роботи українського ПТРК проти колони броньованої техніки РФ

06/04/2022 09:50

Українські військові показали, як працює наш протитанковий ракетний комплекс “Стугна”. ПТРК був застосований проти колони російської броньованої техніки.

Як передає “Новинарня“, проєкт “Український свідок” у вівторок, 5 квітня, опублікував відео, на якому військові ЗСУ на практиці демонструють роботу “Стугни”.

Видання Defence Express зазначає, що на цьому відео “слід звернути увагу на певні моменти”.

“По-перше, це позиція для стрільби, яка була майстерно підібрана з урахуванням того, щоби можливо було робити пуск без перевищення. Також заздалегідь був відомий і напрям руху основних сил противника та навіть часовий проміжок. Це свідчить про дуже якісно організовану розвідувальну роботу“, – йдеться в матеріалі.

Лише завдяки цьому військові пропустили декілька одиниць бронетехніки, які не були пріоритетною ціллю, а насправді лише мали викликати вогонь на себе для того, щоби убезпечити основну колону.

Також уваги заслуговує те, що цілями для ПТРК “Стугна” є лише танки, артилерійські системи, та зенітні ракетні комплекси, а також паливозаправники. І останній пункт дійсно говорить про катастрофічні проблеми з пальним у ворога.

“Адже в ієрархії цілей цистерна з пальним, виявляється, має вищий пріоритет над БМП чи БТРом та заслуговує на те, щоб знищити її ракетою вартістю близько 20 тисяч доларів”, – вказує DE.

У цьому відео здобиччю ЗСУ стала важка вогнеметна система ТОС-1А “Солцепек”, яку також називають “Буратіно” (побутова назва ще радянської версії ТОС-А).

“Не вирізаним залишився вкрай показовий момент, коли поспіх та неузгодженість дій завадила успішній стрільбі. Справа в тому, що після пуску оператор “Стугни” має “вести” ракету, поки вона не влучить у ціль. Якщо при цьому хтось буде чіпати пускову – приціл зіб’ється.

На відео ж показано момент, коли хтось вирішив “допомогти” та почав перезаряджати пускову без наказу і ще до того, як ракета влучила у ціль. В результаті – промах, триповерхова лайка оператора і необхідність повторного пуску. І саме він був вдалим: полювання на “Буратіно” завершилось успіхом”.

Відео присвячено Юрію Олійнику — Львівському телеоператору “24 каналу”, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.

Як відомо, “Стугна” успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни.

Так, 5 квітня десантники 95-ї бригади ЗСУ збили “Стугною” Ка-52 – російський розвідувальний гелікоптер, вартість якого складає понад десять мільйонів доларів.

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