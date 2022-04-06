Добровольці “УВО” на війні з Росією: ідейні спадкоємці Євгена Коновальця

Підрозділ "УВО" у складі Сил оборони

Богдан Червак

голова Організації українських націоналістів

Перемога Збройних сил України під Києвом у березні 2022 року, звільнення Київської області від московських окупантів – яскрава сторінка героїчної боротьби українського народу за незалежність України.

Ця перемога почалася в день масштабного вторгнення, коли ЗСУ розпочали збройний опір, а під Київ виїхали перші добровольці.

Важливо, щоб кожен найменший факт цієї героїчної історії був зафіксований.

Історія добровольчого підрозділу “УВО” розпочалася 23 січня 2021 року. Нагадаю, це був час, коли розвідки США і наших європейських партнерів фактично щодня інформували про наміри Москви розпочати активні бойові дії в Україні, а українська влада закликала “не панікувати”. Склалося враження, що керівництво Української держави ігнорувало попередження США і партнерів та недооцінювало реальні загарбницькі наміри РФ.

Однак в ім’я правди треба сказати, що у січні минулого року Служба безпеки України ініціювала зустрічі із ветеранами війни на Донбасі у 2014-2015 роках, де відкрито говорилося про майбутню “велику” війну та необхідність мобілізації до лав спротиву усіх, хто має бойовий досвід протистояння з РФ.

Одна з таких нарад відбулася 23 січня 2021 року у Києві, на Хрещатику,26. На нараду прибули колишні добровольці батальйону ОУН Євген Чепелянський, Борис Гуменюк, Олександр Потебенько, Павло Агапов, а також Голова ОУН Богдан Червак. Обговорювалося лише два питання: можливість швидкого отримання зброї та безпосередньої участі в бойових діях.

Вже наступного дня ОУН розпочала мобілізацію своїх людей для участі у відбитті російського наступу.

Найбільше вдалося зробити Євгену Чепелянському, який на Оболоні уже проводив бойові вишколи і згуртував довкола себе чимало патріотів, готових зі зброєю в руках виступити проти Москви.

На жаль, наради, які ініціювала СБУ, не завершилися конкретними домовленостями, а тому ухвалили рішення на одній із локацій на Оболоні, де відбувалися систематичні вишколи під керівництвом Чепелянського, розпочати мобілізацію українських націоналістів.

Тут треба зробити одне уточнення: СБУ не усунулася від роботи. Хлопці-есбеушники перестали виходити на зв’язок, оскільки, як згодом ми дізналися, вони виїхали на Донбас.

Не випадково формою участі у війні обрали “УВО”.

УВО – Українська Військова Організація, створена у 1922 році Євгеном Коновальцем для збройної боротьби з усіма окупантами та співзасновниця ОУН, яка постала у 1929 році й продовжила бойові традиції УВО. Крім того, вже у незалежній Україні діяла “УВО” як громадська організація, що ідеологічно споріднена з ОУН.

24 лютого 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення РФ на територію України, Євген Чепелянський прибув на правий берег Дніпра у Києві й почав формувати бойові підрозділи “УВО”, а згодом їх очолив.

Євген Чепелянський

Закінчив Національний педагогічний університет ім. Драгоманова. Проходив строкову службу на “Гетьмані Сагайдачному”. Здобуваючи спеціальність на соціально-правовому факультеті, одночасно займався правозахисною діяльністю.

У 2014-2015 рр. воював у складі “Айдару” та Добровольчого батальйону ОУН, займався евакуацією поранених, доставкою продовольства та боєприпасів на передову в Піски. Після участі в АТО повернувся до правозахисної діяльності, створив правозахисне об’єднання “Синдикат”.

Бійці “УВО” брали участь у зачистках околиць Києва від московських недобитків, проводили чергування на блокпостах, виконували доручення командування ЗСУ в напрямку Борисполя.

З перших днів у складі “УВО” воюють Дмитро Лінартович – український актор театру та кіно, відомі поети Борис Гуменюк і Сергій Пантюк, громадський і політичний діяч Сергій Джерж.

18 березня 2022 року підрозділи “УВО” об’єдналися й отримали статус роти в складі 126-го батальйону територіальної оборони 112-тої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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