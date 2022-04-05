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В Ірпені знайшли мертвих дітей з ознаками зґвалтування та катувань

05/04/2022 14:22

На звільнених від окупантів РФ територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення.

Про це йдеться у вівторок, 5 квітня, в повідомленні у фейсбуці омбудсмена Людмили Денісової.

“У місті Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань”, – написала вона.

Крім того, у дитячому таборі “Пролісок” на Київщині, де три тижні була база підрозділу армії РФ, у підвалі корпусу знайдено 5 трупів чоловіків із зав’язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розбили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди.

У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, рашисти тримали людей у підвалі як заручників – від літніх людей до новонароджених дітей. Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму – померла, її тіло поховали поряд у лісі.

У Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.

Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.

Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал, наголосила уповноважена ВР.

Денисова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

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