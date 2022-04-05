СБУ викрила держзраду керівника Миколаївської окружної прокуратури

Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді керівнику Миколаївської окружної прокуратури.

Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує пресцентр СБУ.

“У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоби відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпости на території області тощо”, – йдеться в повідомленні.

СБУ не називає ім’я підозрюваного, проте за інформацією “Української правди” йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа.

Щоб задокументувати зрадника, спецслужба провела спецоперацію з імітації злочину.

Через підставну особу фігуранту передали імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежили правоохоронці.

Після обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Повідомляється, що під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.

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