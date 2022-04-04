Home / Війна / Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення, – глава розвідки Британії

Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення, – глава розвідки Британії

04/04/2022 08:48

Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну.

Про це він написав у твіттері вечері в неділю, 3 квітня.

“Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров”, – вважає він.

Так Річард Мур відреагував на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс з засудженням масових вбивств мирних жителів у звільнених містах і селах Київщини.

“Ми повинні притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпені та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств” – заявила Трасс.

Читайте також:
#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“До вторгнення готувалися з січня”. Прокурори САП сформували гранатометний взвод ТрО

  автори: Леся Шовкун, Дмитро Лиховій фото: Дмитра Лиховія та надані героями матеріалу Робота українських антикорупційних органів, зокрема Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, завжди була в центрі уваги Євросоюзу. А після...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse