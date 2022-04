Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення, – глава розвідки Британії

Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що позасудові страти входили в плани путінського вторгнення в Україну.

Про це він написав у твіттері вечері в неділю, 3 квітня.

“Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров”, – вважає він.

Так Річард Мур відреагував на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс з засудженням масових вбивств мирних жителів у звільнених містах і селах Київщини.

We must hold to account those responsible for the appalling acts committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine.

Putin’s regime will not be allowed to cover up their involvement in these atrocities.https://t.co/fB2C4jz5M9

— Liz Truss (@trussliz) April 3, 2022