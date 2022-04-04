Під час обстрілу Очакова та Миколаєва загинули 8 осіб, ще 34 – поранені

В результаті обстрілу Очакова і Миколаєва 3 квітня загинули вісім осіб. Ще 34 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури у понеділок, 4 квітня.

“За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

У результаті ворожих обстрілів загинуло 7 мешканців міста Очакова, ще 20 – отримали поранення. У місті Миколаєві загинула 1 людина, 14 осіб поранено, серед яких неповнолітня дитина.

Правоохоронцями розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 та ч.2 ст. 438 КК України).

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