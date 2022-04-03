Ще вісім воїнів стали Героями України. П’ять – посмертно

Ще вісім українських військових, які відзначилися у відбитті російського вторгнення, стали Героями України.

Указ №201/2022 з цього приводу 2 квітня підписав президент Володимир Зеленський.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно:

звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

АДАМОВСЬКОМУ Олегу Олеговичу – майору (посмертно)

БРИНЖАЛІ Олександру Петровичу – майору (посмертно)

ГРИЦАЄНКУ Віталію Миколайовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

КАГАЛУ Максиму Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно)

СЛІСАРЧУКУ Артему Олександровичу – старшому лейтенанту (посмертно)

звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

ПОНОМАРЕНКУ Сергію Івановичу – капітану

САВИЧУ Віталію Григоровичу – підполковнику

ШІЛІМОВУ Віктору Євгеновичу – капітану Державного бюро розслідувань

Олександр Бринжала — льотчик 2-го класу Повітряних сил ЗС України, родом із міста Охтирка Сумської області. Після початку великої війни вже був посмертно удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Максим Кагал “Пітон” (1 грудня 1991, Кременчук — 25 березня 2022, Маріуполь) — боєць полку Нацгвардії “Азов”, спортсмен-кікбоксер, чемпіон світу та бронзовий призер ЧС із кікбоксингу за версією ISKA 2014 року.

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