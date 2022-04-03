Ще вісім воїнів стали Героями України. П’ять – посмертно

Ще вісім українських військових, які відзначилися у відбитті російського вторгнення, стали Героями України.
Указ №201/2022 з цього приводу 2 квітня підписав президент Володимир Зеленський.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно:
звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”
звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”
Олександр Бринжала — льотчик 2-го класу Повітряних сил ЗС України, родом із міста Охтирка Сумської області. Після початку великої війни вже був посмертно удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
Максим Кагал “Пітон” (1 грудня 1991, Кременчук — 25 березня 2022, Маріуполь) — боєць полку Нацгвардії “Азов”, спортсмен-кікбоксер, чемпіон світу та бронзовий призер ЧС із кікбоксингу за версією ISKA 2014 року.
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