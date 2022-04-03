“Горить уся імперія”: ПС показали фото збитого на Харківщині літака росіян

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило фото літака рашистів, збитого цього ранку в Ізюмському районі Харківської області.

“3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині”, – зазначили в пресслужбі КПС.

“Це навіть не літак Су-34 догорає, це горить уся російська імперія”, – ідеться в підписі під фото.

Нашим військовим вдалося не лише збити російський винищувач, а ще й захопити в полон пілота. Спроби росіян евакуювати його гелікоптерами провалилися, повідомляє також “Армія інформ”.

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